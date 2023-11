A man with a weapon imprisoned a child in his car, disrupting the work of the airport in Hamburg: “A man, armed and entered the territory of Hamburg airport in an Audi, set up a barricade in a car with a child and stopped the work of the airport. Ignoring the security zones, he… pic.twitter.com/oPTFlbmYa0 — Petar Malbasic (@MalbasicPetar) November 5, 2023

אדם נהג במכונית לשטח נמל התעופה של המבורג בשבת בערב וירה באוויר. הרקע הוא ככל הנראה סכסוך על משמורת שבו מעורבת ילדה בת 4. אביה של הילדה, בן ה-35, מעוניין לקחת אותה איתו לטורקיה, והאם שהתקשרה למשטרה טוענת כי הוא למעשה חטף אותה. כעת מנהלות הרשויות משא ומתן עם האב שעדיין נמצא בשטח נמל התעופה. 3,500 נוסעים שהיו אמורים לטוס פונו מנמל התעופה, וכל הטיסות היוצאות והנוחתות בוטלו למשך כל היום עד להודעה חדשה.

על פי הדיווחים מגרמניה, אתמול בשעה 20:12 האיש החמוש זוהה על ידי כוחות הביטחון בנמל התעופה של המבורג הלמוט שמידט. הוא נסע מול טרמינל 1 ברכב אאודי ללא לוחית רישוי ובתחילה הוא נמלט מהמקום, אך כעבור מספר דקות פרצה המכונית את השער הצפוני. לאיש היה אקדח והוא ירה פעמיים באוויר וגם השליך שני בקבוקי תבערה מהמכונית, אומר תומס גרברט, דובר המשטרה הפדרלית. הוא נסע ישירות למטוסים על מסלול ההמראה ועצר ליד מטוס נוסעים של טורקיש איירליינס. דוברת המשטרה, סנדרה לבגרון, אמרה ל-BILD הגרמני: "המטוס הזה היה מלא בנוסעים, אך הם פונו".

There was a terrorist alert in Hamburg just three days before Barcelona arrives to play against Shakhtar. A man crashed into the airport gate with his car and shot his gun into the air multiple times.



— @sport pic.twitter.com/tKYZcqlEPA — Barça Universal (@BarcaUniversal) November 5, 2023

משטרת המבורג הודיעה בשעת ערב מאוחרת כי היא בקשר עם החמוש. "יצרנו קשר עם העבריין", אמרה דוברת המשטרה. המשא ומתן עם הגבר ככל הנראה מתנהל בטורקית. "אנחנו מסתמכים על פתרון של משא ומתן כאן", אמרה הדוברות והיא הייתה חיובית לגבי העובדה שהדיונים נמשכו כל כך הרבה זמן: "זה סימן טוב בהחלט", הדגישה. "הוא מדבר איתנו והוא רוצה לדבר איתנו ואנחנו בהתחלה מעריכים את זה כחיובי מאוד". כוח משימה מיוחד של המשטרה ופסיכולוגים משטרתיים נמצאים במקום.

אשתו של האיש דיווחה בעבר למשטרת המדינה על חטיפה אפשרית של בתה, כפי שאמר דובר המשטרה הפדרלית. "כרגע אנחנו מניחים שסכסוך משמורת הוא הרקע לאירוע", צייצה משטרת המבורג קצת לפני חצות. לא ברור אם ישנו ילד שני ברכב, כפי שעלה בחשד תחילה. ההנחה היא שהאב "לקח את הילדה מהאם ואולי הכניס אותה למכונית תוך שימוש בכוח לפני שנסע להמבורג ועלה על המסלול של נמל התעופה", אומרת דוברת המשטרה.

Hamburg police on the situation at the airport:pic.twitter.com/eCkZ9uMFAG



"We are currently assuming that a custody dispute is the background to the situation. The LKA negotiating group and psychologists are on site. There is contact with the person in the vehicle."#Germany… — TRACKER DEEP (@tracker_deep) November 5, 2023

Flight operations at Hamburg Airport remain suspended until further notice. So far 50 flights have been cancelled today. https://t.co/PH557bQYTi — Flightradar24 (@flightradar24) November 5, 2023

לפנות בוקר נמל התעופה הודיע כי כל הטיסות יושעו ללא הגבלת זמן בגלל משבר בני הערובה. "יהיו ביטולי טיסות ועיכובים לאורך היום". המשטרה מבקשת כי הנוסעים לא יגיעו בינתיים לנמל התעופה. 3,200 הנוסעים שהיו בנמל התעופה פונו לבית מלון סמוך ודוברת נמל התעופה אמרה כי 6 המראות ו-21 נחיתות היו צפויות להתקיים משעת מהסגירה הרשמית של נמל התעופה ב-20:24 עד לסגירת הפעילות בשעה 23:00.

למרות האירוע החריג, נמל התעופה של המבורג לא חווה כשלים באבטחת האזור. "אבטחת האתר תואמת את כל הדרישות החוקיות וחורגת מהן במידה רבה", אומרת דוברת נמל התעופה היום בבוקר. עם זאת, בהתחשב בגודלו של נמל התעופה – המקביל לכמעט 800 מגרשי כדורגל – לא ניתן לשלול כי "ניתן להיכנס באופן לא חוקי ובלתי מורשה לאזור האבטחה באמצעות כוח רב". כאמור, נכון לרגעים אלה האירוע עדיין נמשך ונמל התעופה נשאר סגור עד להודעה חדשה.