כרתים | צילום: slava296, Shutterstock

אחרי המפגש של ראש ממשלת יוון, עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, האחרון טען שנכון לעכשיו השמיים צפויים להיפתח לטיסות ליווןם וקפריסים ב-1 באוגוסט, אם לא יהיו שנויים דרמטיים ברמת התחלואה. המשמעות היא שכל מי שיטוס ליעדים אלה, לא יהיה מחויב בבידוד בהלוך או בחזור.

בעקבות ההצהרה, בישראייר מביעים אופטימיות שהמהלך אכן יקרה בתאריך המדובר, והחלו לשווק חבילות נופש למדינות השכנות במלונות ברמה של 4 ו-5 כוכבים. חבילות של 3 לילות במהלך כל חודש אוגוסט יעלו החל מ-333 דולר; חבילות של 4 לילות במחיר 444 דולר וחבילות של- 5 לילות במחיר של 555 דולר. טיסה בלבד תעלה 199 דולר לאדם. כמו כן, החברה מציעה ביטוח מגן שהינו תוספת של דולר אחד לכל הזמנה המקנה ביטול חינם 7 ימים לפני מועד הטיסה. צילום: מוני שפיר, חדשות

בחברה טוענים שהם נערכים לביקושים של עשרות אלפי ישראלים לחבילות הללו. :אנו שמחים שנקבע תאריך יעד לפתיחת השמים, גם אם חלקית, אומר גיל סתיו סמנכ"ל השיווק והמכירות של ישראייר. "נערכנו בשלב זה עם 7 טיסות שיצאו ב- 1.8 בבוקר ליעדים שונים ביוון ובקפריסין ואנחנו מעריכים שעשרות אלפי ישראלים יצאו יעדים אלו במהלך חודש אוגוסט הקרוב.

משיחות עם נציגים דיפלומטיים מסתמן שישנה סבירות גבוהה שגם מונטנגרו תיכנס לרשימת היעדים ב- 1.8 שישראלים יוכלו לטוס אליה ללא חובת בידוד בחזור".

כמו כן, סיטונאית התיירות "קווי חופשה" מציינת שגם המלון "כרתה מאריס" בכרתים, כבר נערך לפתיחה מחודשת לקראת חזרת הישראלים. המלון, שנמצא באי היווני כרתים צפוי להפתח ב-1.7 בצורה בטוחה ובריאה לאורחיו.



על פי חברת התיירות, זהו אחד מהמלונות היותר אהובים ומוכרים לישראלים, והוא מארח מידי עונת תיירות (מאי - אוקטובר) אלפי ישראלים.

View this post on Instagram A post shared by Creta Maris Beach Resort (@creta_maris) on Feb 27, 2020 at 9:05am PST



בימים אלה עובר צוות המלון (על פי דרישה ממשלתית) הכשרה מיוחדת עבור כל תחום פעילות במלון. עם סיום הליך ההכשרה יוסמכו עובדי המלון להפעילו במתכונת 2020 תחת נהלים מחמירים של אירוח בטוח ובריא לכלל אורחיו (תו תקן אירופאי). המלון יפעל בקיץ בצורה מלאה על כלל מתקניו ושירותיו: בריכות שחיה, פארק מים, בסיס אירוח הכל כלול, שימוש במתקנים ובחופי הרחצה הפרטיים למלון, ועוד .