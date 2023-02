בקטאר הודיעו שהחל מלפני יומיים (ב') כל מי שהוציא ויזת כניסה - Hayya בזמן המונדיאל, יוכל להמשיך להשתמש בה ולהיכנס באופן חופשי למדינה עד 24 בינואר 2024. על הנייר, גם ישראלים שהוציאו את הויזה המדוברת בזמן המשחקים, כ-10,000 אלף איש, יכולים להיכנס למדינה על פי אישור זה.

> מה אסור לפספס בקטאר?

בסיום המשחקים, ב-18.12, נאמר לישראלים שיש להם עד ה-23.12 לעזוב את המדינה. כעת, כאמור, ההנחיות משתנות, ככל הנראה במטרה לרכוב על גל ההצלחה של המשחקים ובמטרה למשוך עוד קצת תיירים. בכניסה לקטאר יש להציג ביטוח בריאות בתוקף וכרטיס טיסה חזור.

#Qatar: The @MOI_QatarEn has announced that starting Monday, January 30, 2023, until January 24, 2024, people outside the country with #Hayya cards can enter with just the pass and without applying for a separate visahttps://t.co/x6fKTrQHCV pic.twitter.com/aCy8Gy4Hrn — Khaleej Times (@khaleejtimes) January 30, 2023

יחד עם זאת, בזמן שבמשחקים עיני כל העולם היו נשואות לקטאר, שעשתה מאמצים לשמור על איפוק ועל הכנסת אורחים נעימה גם לישראלים, מה שלא תמיד הצליח, כעת הכניסה של הישראלים למקום היא מסוכנת ולא בטוח שתעבור בשלום.

בעקבות זאת, על פי פרסומים בכאן 11, משרד החוץ הבהיר שלישראל אין יחסים דיפלומטיים על המדינה ומי שיסתבך או יזדקק לעזרה בעת ביקורו במקום, לא יוכל לקבל כזו.