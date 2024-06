Milan stands with Palestine as church staff drape the Palestinian flag om the historic cathedral.

Jesus was born in Bethlehem, modern day Occupied Palestine. pic.twitter.com/W8NFtbCu1X — Radio Seville (@RadioSeville) June 6, 2024

דגל פלסטין גדול נפרש אתמול אחר הצהריים על החזית המרכזית של קתדרלת מילאנו, בין שני הצריחים של המבנה האייקוני. סטפנו אפוצו, מועמד לראשות המועצה בבחירות לפרלמנט האירופי עם הברית הירוקה והשמאל, שיחד עם פעיל הסביבה המקומי פרנצ'סקו פורטינג'רה, טוען שמדובר במחווה לסולידריות עם העם הפלסטיני.

השניים עלו בתשלום יחד עם שאר התיירים במקום למרפסות של הקתדרלה מעל הדואומו של מילאנו: "הדגל הפלסטיני הענק הזה היה מגולגל במכנסיים שלי. בשלב מסוים, כמעט בחלק העליון הבחנתי בחלון פתוח קטן המשקיף על אדן חלון מרכזי של החזית. אז יצאנו למרפסת והיה לי זמן לתלות את הדגל".

ברשתות החברתיות, אפוצו אמר כי את הדגל תלה "נגד רצח העם הישראלי-אמריקני". המועמד גם הסביר כיצד הצליח להתחמק מכל הסדרנים בתוך הקתדרלה: "עשיתי כמה 'בדיקות' לפני אותו בוקר. שמתי לב שהמעבר סגור, אבל ראיתי חור שנכנס דרכו עכבר קטן אז טיפסתי במדרגות למעלה". אחר כך, הוא מוסיף כי הדגל "הוצע על ידי הקהילה הפלסטינית".

Italie : Un ancien ministre de gauche a accroché le drapeau palestinien au-dessus de la cathédrale de Milan. pic.twitter.com/vSo4XcN2wy — Réalité Actuelle (@ReaActuelle) June 5, 2024

לאחר שהדגל הונף ומספר מבקרים במקום זיהו אותו, הגיעה המשטרה לעצור את אפוצו. עם זאת, הוא כבר הספיק להצטלם כאשר הוא מסמל בידיו את האות V כאות ניצחון: "הפעולה שלי מצטרפת לבקשה של העמים, הכיכרות והאוניברסיטאות בעולם להפסקת אש הומניטרית מיידית בעזה ובגדה המערבית, להפסקת רצח העם של העם הפלסטיני ולפנייה לממשלת איטליה לא לשלוח עוד נשק לתל אביב", כתב אפצו שוב בפוסט שלו ברשתות החברתיות. למראה הדגל נשמעו מחיאות כפיים מקבוצות פרו-פלסטינית שהגיעו ועיוותו את ההמנון ההיסטורי של מילאנו כששרו: "הו פלסטין היפה שלי".

Palestine flag put up today at Duomo di Milano



The grass roots movement for Palestine in Milan has been so strong in protest



Palestina libera pic.twitter.com/BXkwXEFxNA — ح (@hm808shb) June 5, 2024

מילאנו נחשבת לאחת הערים המרכזיות והחשובות באיטליה. לעיר מגיעים כ-10 מיליון תושבים בכל שנה, כשאר כיכר הדואומו המרכזית, הקתדרלה וגלריית ויטוריו אמנואלה השני הם האתרים המתוירים ביותר בעיר. לכן, כשאפוצו החליט לתלות את הדגל הפלסטיני בנקודה הזו, הכוונה הייתה לקבל כמה שיותר חשיפה, כמו גם לייצר פרובוקציה כשהוא משלב סמל נוצרי-קתולי במאבק הפוליטי שלו.

זו לא הפעם הראשונה שבה אפוצו תולה את הדגל הפלסטיני על מבנה היסטורי. בסוף חודש מאי הוא הצליח לטפס לקומות העליונות של ארמון מונטצ'יטוריו ברומא והניף את הדגל: "הצגתי שני דגלי פלסטין ואף אחד לא עצר אותי. רציתי לתת קריאת השכמה למוסדות ולממשלת איטליה – צריך להכיר במדינת פלסטין", אמר.