מאצ'ו פיצ'ו (Machu Pikchu), העיר העתיקה של תרבות האינקה, היא אחת מהאטרקציות הכי מבוקשות של המטיילים בפרו בפרט ובדרום אמריקה בכלל. בשנת 2017 ביקרו במקום כ-1.5 מיליון תיירים (פי 2 מהכמות המומלצת על ידי אונסק"ו), כאשר לא מעט מהם היו ישראלים. מחפשים לאן לטוס? הכנסו למדריך היעדים של mako כבר זמן רב שמומחים והיסטוריוניים חוששים שהמקום המבוקש בדרך לעבור נזק בלתי הפיך בגלל כמות המבקרים. עכשיו החשש שלהם מתעצם עוד יותר לאחר שהחלו לעבוד על הקמת שדה תעופה באזור שיגרום לכמות התיירים הגדולה גם ככה, לגדול עוד יותר. למעשה, הדחפורים במקום כבר משטחים את האדמה לקראת תחילת בניית מבנים ומסלולים שעלותם נעמדת במיליארדים. נכון להיום, רוב המבקרים במקום מגיעים דרך שדה התעופה בקוסקו, בו יש רק מסלול נחיתה אחד, מה שמגביל את כמות הטיסות וגודל המטוסים שיכולים לנחות בו מדי יום. שדה התעופה החדש שיבנה עתיד לקבל טיסות ישירות מערים גדולות בדרום אמריקה וארצות הברית, דבר שעלול לסכם את האזור השמור ואת מאצ'ו פיצ'ו. View this post on Instagram A post shared by Machu Picchu Road Trip (@machupicchuroadtrip) on May 19, 2019 at 9:59am PDT מלבד הפגיעה שתגרם בעקבות כמות התיירים הגדולה, המומחים מזהירים מפני רעש המטוסים שיגרמו נזק לאזור ומכך שאתר הבנייה שנבחר הוא אזור שמור בפני עצמו הבנוי על טרסות. "זה הזוי שבמרחק של 20 דקות מהעמק הקדוש, הגרעין של תרבות האינקה, רוצים לבנות שדה תעופה ממש בלב האזור המוגן שהתיירים באים לראות", טוען האנתרופולוג פאסקו דל ואלה. מצד שני, הרשויות במדינה לא מתכננות לעצור כל כך בקלות. "שדה התעופה הזה יקום במהירות כי הוא הכרחי לעיר קוסקו", אמר שר האוצר, קרלוס אוליבה, לעיתונאים. "יש סדרה של מחקרים שתומכים בצורך לבנייתו". נכון לימים אלו, הוגשה עתירה לנשיא הפרואני, מרטין ויזסקרה, על מנל שיעצור את המשך העבודות. "אני לא חושב שיש מישהו שעובד באזור קוסקו שלא חתם על העצומה", אמר היסטוריון מקומי. {title}





