At Manchester Airport, it is said that these Muslims refused to have their veiled mother searched by the police because that is not permissible according to Islamic law. But fortunately, the police knew how to teach them a lesson after one of them hit the policeman, and this is… pic.twitter.com/kPgZ6PIc1J — Salwan Momika (@Salwan_Momika1) July 24, 2024

שוטר הושעה מתפקידו לאחר שהופיע בסרטון שבו הוא נראה בועט בגבר שכוב על הרצפה בנמל התעופה של מנצ'סטר. בצילומי התקיפה, שהתרחשה ביום שלישי ותיעוד שלה הופץ ברשתות החברתיות, נראה אותו שוטר כשהוא פועל באלימות נגד אותו אדם שקודם לכן חושמל בטייזר.

משטרת מנצ'סטר רבתי (GMP) מסרה כי השוטרים הותקפו בעת שניסו לעצור אדם בעקבות קטטה שהתרחשה בטרמינל 2 של נמל התעופה. לפי המשטרה, הצילומים ברשתות החברתיות מציגים רק את החלק האחרון של העימות שהחל לאחר ששלושה שוטרים נפצעו ב"תקיפה אלימה", כולל שוטרת אחת שאפה נשבר. עם זאת, המשטרה גם הוסיפה כי האירוע שנראה בסרטונים היה "ממש מזעזע" ו"התרחשות חריגה", והוסיף כי נעשתה פנייה למחלקה לחקירות שוטרים בבריטניה לצורך חקירה מלאה. דובר המשטרה כתב: "לאחר סקירה יסודית של מידע נוסף שהפך זמין ביחס לתקרית בנמל התעופה של מנצ'סטר ביום שלישי בערב, משטרת מנצ'סטר השעתה את השוטר מכל תפקידיו".

Manchester Airport



Why did @gmpolice pepper spray the guy standing there?



Is it because he was filming their police brutality?



Didn’t they realise someone else was filming them? pic.twitter.com/woCLNnk0US — Aboo Hafsah (@AbuHafsah1) July 24, 2024

שני הקורבנות, אחמד ופהיר, שכרו את שירותיו של עורך דין בשם אחמד יעקוב, שהצהיר שהוא הגיש תלונה רשמית למשטרת מנצ'סטר. "בגלל שהם סבלו מפגיעות ראש, זו הייתה חובתה של המשטרה לקחת אותם לבית חולים", אומר עורך הדין. "אבל בכל זאת הם התפנו לבד, תיעדתי את הפציעות שלהם, והגשנו תלונה רשמית על תקיפה ופציעה".

עמר רפיק, שצילם חלק מהסרטון המקורי, אמר ל-MailOnline: "יצאתי למתחם שבו התרחש האירוע. השוטר העמיד את האיש מול הקיר, כשהנוסע ניסה לדחוף את השוטר. ברגע שלאחר מכן הבחור השני שהיה שם היכה את השוטר, ואז השוטרים הפעילו את שניהם לקרקע ואמרו להם שהם עצורים", אומר רפיק ומוסיף, "הייתי המום. השוטר פשוט בעט בפניו של הבחור. כולם נכנסו לפאניקה ורצו כי הם חששו שיתקפו אותם".

A thread showcasing all clips of what happened at Manchester Airport on 23 July 2024 (in possible chronological order) pic.twitter.com/w9vRGWNdjX — 'Uthmān (@Resisting_batil) July 24, 2024

These are Muslim criminals who attacked and broke the nose of a British policewoman. Support for Manchester Police who restored order and discipline. Education is important. https://t.co/omvmilrcK2 pic.twitter.com/ylQbaqBxEX — RadioGenoa (@RadioGenoa) July 24, 2024

מאות מפגינים התאספו אתמול (רביעי) בלילה מחוץ לתחנת המשטרה ברוצ'דייל, פרבר של מנצ'סטר, כדי למחות נגד פעולות השוטר וקראו "שוטרי מנצ'סטר תתביישו". קריאות "אללהו אכבר" נשמעו במהלך ההפגנה, כאשר אדם שאחז במגפון קרא לרגיעה ואימאם מקומי נראה כשהוא מנסה להפיג את המתח בתוך הקהל. האימאם אמר למפגינים: "התפרעות, כעס, זה מה שהם (השוטרים) רוצים שתעשו. כל מה שאני מבקש זה שלא תיקחו את החוק לידיים שלכם, תהיו אזרחים מכובדים כמו שהורינו לימדו אותנו".

Victim card played immediately:



Hundreds of people gathered outside Greater Manchester divisional police headquarters in Rochdale to demand the release of fellow Muslim Pakistanis. pic.twitter.com/et1UkIMnq0 — Imtiaz Mahmood (@ImtiazMadmood) July 25, 2024

live now — hundreds have gathered outside the local police station in Rochdale chanting ‘GMP, shame on you’ and demanding justice after @gmpolice officers caught on camera brutally assaulting a Pakistani family at Manchester airport https://t.co/vC7EDzwtWT pic.twitter.com/EKJspUrdIN — Murtaza Ali Shah (@MurtazaViews) July 24, 2024

חלק ממהפגינים שיגרו זיקוקים מחוץ לתחנת המשטרה כשאחד אמר לקהל: "אנחנו לא הולכים לסבול את האכזריות המשטרתית הזו. אנחנו שמים את מבטחנו במשטרה ומה שהיא עושה במקום זאת זה להפעיל עלינו אלימות כשאנחנו נכנעים לה".

פול וו, חבר הפרלמנט החדש של הלייבור שנבחר בעיר, אמר שהוא שוחח עם המשפחה המעורבת ויפגוש אותם באופן אישי מחר. הוא כתב בטוויטר: "צילומי הווידאו של שוטר ממנצ'סט בועט ודורך על אדם בנמל התעופה של מנצ'סטר הם באמת מזעזעים ומטרידים. כמו רבים שראו את הסרטון הזה, אני מודאג מאוד. קיבלתי אישור שהאיש שנעצר הוא תושב רוצ'דייל ואני מקווה לפגוש את המשפחה בהקדם האפשרי. השוטר הודח מתפקידו, אבל אני מצפה לחקירה יסודית ומהירה".