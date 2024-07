Gigantesca manifestación contra el turismo de masas y la especulación inmobiliaria hoy en Mallorca. Impresionante.pic.twitter.com/qm83rdm1Bw — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) July 21, 2024

המחאות נגד תיירים בספרד לא מפסיקות, ולמעשה הן רק תופסות תאוצה. ביום ראשון כ-20 אלף אנשים יצאו לרחובות פלמה במחאה נגד תיירות היתר, כשהמפגינים גדשו את רחובות בירת האי מיורקה בדרישה לשנות את המודל התיירותי שלדבריהם פוגע באי. המוחים אחזו בשלטים שבהם נכתב "תפסיקו להרוס את מיורקה"; "המותרות שלכם, הסבל שלנו"; ו"זו לא תיירותופוביה, זה מספרים: 1.2 מיליון תושבים – 18 מיליון תיירים".

ההפגנות נערכו על ידי כ-80 ארגונים וקבוצות חברתיות שרוצים להציב מגבלות על תיירות מוגזמת באיים הבלאריים, עם שלושת האיים העיקריים מיורקה, מנורקה ואיביזה. בשנה שעברה 17.8 מיליון איש באיים הבלאריים, שיא של כל הזמנים, והנתונים צפויים להיות גבוהים עוד יותר השנה.

Yesterday, over 20,000 protesters took to the streets of Palma de Mallorca, Spain, in a demonstration against mass tourism. This continues a series of similar protests in Tenerife and Barcelona over the summer



The protesters have made it clear that their movement is not… pic.twitter.com/mz5vdvonkd — Challenge Magazine (@ChallengeYCL) July 22, 2024

המחאה הזו מצטרפת לשורה ארוכה של הפגנות ברחבי ספרד, ובייחוד לאחר ההפגנה הגדולה שהתקיימה בברצלונה שבה השפריצו מקומיים על תיירים עם רובי מים. כעת קבוצות אנטי-תיירותיות רבות ב-X (טוויטר) ובאינסטגרם משתפות תמונות של תיירים המגיעים לאתרי נופש עם המזוודות שלהם או פשוט מסתובבים ומטיילים, ומפרסמות את התמונות כדי ללעוג לתיירים ולהפעיל אנשים באזור המצולם כדי שיגרשו אותם.

התמונות מלוות בדרך כלל בהערות מזלזלות, כשאותם תיירים מכונים "גירי" (Guiri). מדובר במילה המשמשת לעתים קרובות כדי להתייחס לתיירים זרים, לרוב בעלי מראה צפון אירופאי. עם זאת המונח מתייחס גם לאנשים ממדינות אחרות, ולרוב נועד לציין את זרותם ואת ההירתעות מהם.

De la sèrie: "Miris on miris, tot són guiris!" pic.twitter.com/A1IxYZPgSu — Tourist Go Home! (@Tourist_go_home) July 8, 2024

#GuirisGoHome pic.twitter.com/ETirJV9GrQ — Rubèn ️CAT (@rbnmon7) July 3, 2024

לצד המחאות, קבוצה של תושבים במיורקה השיקה קמפיין ביום שני כדי להביע את הכרת התודה לתיירים, על פי דיווחים בתקשורת המקומית. ביוזמה החדשה שנקראת WeLoveTourismMallorca, מדגישים התושבים כי הם רוצים להודות לאותם תיירים שבוחרים להגיע למיורקה: "סגירת האי שלנו לתיירים היא לא הפתרון", נכתב באתר האינטרנט. היוזמה מכירה באתגרים שמציבה תיירות היתר, אך טוענת שאין להאשים את התיירים בלבד. "המצב מורכב עם משתנים רבים, ולכן איננו יכולים לעשות דמוניזציה לתיירות, מכיוון שהיא המנוע העיקרי של כלכלת האי שלנו", נכתב בהצהרה.