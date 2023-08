Malaysia Airlines flight forced to turn back to Sydney when Muslim man demanded passengers say they are “Slaves of Allah”pic.twitter.com/bvbevH71xD — Jayda Fransen (@JaydaBF) August 14, 2023

המשטרה נמצאת כעת בנמל התעופה של סידני אוסטרליה לאחר שתקרית חריגה במטוס שהמריא הובילה להחזרתו מחשש לאירוע טרור. צוותי שדה התעופה תומכים כעת בשירותי החירום בניהול האירוע.

טיסה 122 של מלזיאן איירליינס, שיעדה בבירת מלזיה קואלה לומפור, נאלצה להסתובב לאחור בגלל "תקרית חירום" באוויר, כך מדווח הסידני מורנינג הראלד. על פי הדיווח, נוסע בטיסה "איים על הצוות" ושאל אותם אם הם "עבדים של אללה".

המטוס המדובר נמצא כעת בקצה אחד של מסלול הנחיתה, רחוק ככל האפשר ממטוסים ומבנים אחרים ומוקף במשאיות כיבוי, כך מדווח ה-West Australian. על פי הדיווחים המקומיים, נוסעים הועברו לחלק אחר של המטוס בעוד שכמה אנשי צוות נשארו עם הנוסע המפריע. שלוש אחרי הנחיתה, בצילומי וידאו נראים שוטרים נכנסים למטוס ומצווים על שאר הנוסעים לרדת והם לא הורשו לקחת איתם את חפציהם.

Passengers on the Malaysia Airlines flight that flew back to Sydney Airport after an incident mid-flight #MH122 have started disembarking after three hours on the tarmac. pic.twitter.com/xAxjRW3XGV — pearceyDY (@pearceydy) August 14, 2023

דובר נמל התעופה אישר כי טיסות אחרות עדיין ממריאות ונוחתות, אך המליץ ​​לנוסעים לבדוק את מצב הטיסה שלהם. עד כה בוטלו 16 טיסות פנים נכנסות ו-16 יוצאות, אם כי לא בוטלו טיסות בין לאומיות. ישנם עיכובים של עד 90 דקות בטיסות פנים אחרות.

המטוס המריא בסביבות השעה 13:00 שעון מקומי אך חזר לנמל התעופה של סידני בשעה 15:47. נוסע מתח ביקורת על תגובת החירום ושאל ברשתות החברתיות: "איפה אבטחת נמל התעופה? עברה הרבה יותר משעה מאז שהמטוס נחת בחזרה!".

בהצהרה מסרה מלזיה איירליינס: "מטעמי בטיחות, הקברניט קיבל את ההחלטה לחזור לסידני. הטיסה, שנשאה 194 נוסעים וחמישה אנשי צוות, נחתה בשלום בשעה 15:47. הבטיחות והנוחות של הצוות והנוסעים שלנו הם בעלי חשיבות עליונה עבור מלזיה איירליינס".