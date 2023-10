ביום חמישי, 19 באוקטובר 2023, מחלקת המדינה האמריקאית פרסמה אזהרת מסע עולמית, הממליצה לאזרחי ארה"ב בכל רחבי העולם לנהוג בזהירות מוגברת בשל המתחים המוגברים במקומות שונים ברחבי העולם. זה גרם למיליוני מטיילים, לא רק אמריקנים, לשנות או לבטל לחלוטין את התוכניות שלהם, כל זאת תוך השארת אווירה של אי ודאות בקרב רבים. אז מה בעצם המשמעות של אזהרת המסע החדשה הזו והאם בטוח כרגע לטייל בחו"ל?

אזהרת מסע עולמית – לא הפעם הראשונה

האזהרה של מחלקת המדינה הייתה תגובה ישירה להסלמה של המלחמה בישראל, אם כי מקורות רשמיים מדווחים כי אין אירוע מסוים שגרם לתגובה זו, אלא מצב סוציו-פוליטי כללי בעולם שנלקח בחשבון.

זאת גם לא הפעם הראשונה שמתפרסמת כזו התראה. הפעם האחרונה שממשלת ארה"ב פרסמה אזהרה מסוג זה הייתה באוגוסט 2022, מיד לאחר הריגתו של מנהיג אל-קאעידה, איימן א-זוואהירי, כאשר הנסיעות לחו"ל נחשבו לא בטוחות בשל הסיכון המוגבר להתקפות טרור. ככל שהסיכון שכך לאט, אזהרות המסע עבור רוב המדינות חזרו לרמות הרגילות שלהן.

עם זאת, בעקבות המלחמה בישראל, הסכנה להתקפות טרור ותסיסה אזרחית ברחבי העולם הפכו בולטות יותר, וזה מה שגרם למחלקת המדינה לאשר את ההתראה האחרונה שלה.

האם כדאי להמשיך בטיול בחו"ל?

בעוד שאזורים המושפעים ישירות מהסכסוך כמו ישראל, הגדה המערבית, עזה ולבנון יצאו לחלוטין ממפת התיירות העולמית, זה לא אומר בהכרח שתיירים צריכים לבטל את כל התוכניות שלהם. יש לקחת בחשבון גורמים כמו היעד המדובר, האקלים הגיאו-פוליטי הנוכחי ואופי הטיול. יחד עם האזהרה הכלל עולמית שלה, מחלקת המדינה האמריקנית פרסמה ייעוץ נסיעות מעודכן למדינות ברחבי העולם, מתוכן רק ל-21 יש ייעוץ ברמה 4: "לא לנסוע".

בתגובה לאיום המוגבר, ממשלת ארצות הברית נוקטת גם בצעדים אקטיביים כדי להבטיח את שלומם של אזרחים אמריקנים בחו"ל, הכוללים הערכת עמדות אבטחה של השגרירות והצבת אנשי אבטחה נוספים. כך שלמעשה אזורי השגרירויות האמריקניות בחו"ל נחשבים לאזורים בטוחים במיוחד.

הפגנות פרו-פלסטיניות באיסטנבול, טורקיה | צילום: Burak Kara, getty images

אזהרת מסע לישראלים בחו"ל

לעומת הממשל האמריקני, המטה לביטחון לאומי בישראל לא הוציא אזהרת מסע כלל עולמית, אלא אזהרות ליעדים ספציפיים וביניהם טורקיה, מצרים ובכלל זה סיני, מרוקו, איחוד האמירויות, ירדן ובחריין. ישראלים ששוהים במדינות אלה נקראים לעזוב כמה שיותר מהר בשל המתיחות העולה, ולאלו שתכננו להגיע לאותן מדינות רצוי לבטל את התוכניות עד להודעה חדשה.

למרות שאזהרות המסע הישראליות מתמקדות בעיקר במדינות מוסלמיות או במדינות במזרח התיכון, ישראלים צריכים לנקוט במשנה זהירות בכל מקום שבו הם נמצאים בימים אלה ולהתרחק ממקומות הומי אדם, הפגנות ומוסדות דת. מספר צעדים שכדאי לנקוט בהם אם אתם שוהים בחו"ל:

הישארו מעודכנים: בדקו עדכוני נסיעות ועדכונים ממקורות אמינים, כגון משרד החוץ, המל"ל או שגרירויות מקומיות מספר פעמים ביום. כמו כן, כדאי להישאר מעודכנים על ידי אמצעי התקשורת המקומיים והישראלים.

יצירת קשר עם השגרירויות: רצוי לבדוק היכן נמצאת השגרירות הקרובה ביותר או לפחות לשמור את מספרי החירום במדינה במידת הצורך.

הימנעו ממקומות צפופים: הישארו ערניים והימנעו מאזורים צפופים ומקומות תיירותיים, מכיוון שאלה עשויים להיות מטרות פוטנציאליות להפגנות או פיגועים.

סמכו על עצמכם: אם משהו מרגיש לא בטוח, סמכו על האינסטינקטים שלכם ונקטו באמצעי הזהירות הדרושים גם אם הם מרגישים קצת מוגזמים.

שתפו בתוכניות שלכם: הקפידו לשמור על מכשירי תקשורת טעונים בכל עת ויידעו בני משפחה או חברים על תוכניות הנסיעה שלכם ועל המקום שבו אתם נמצאים.

סיוע מקומי: רשויות מקומיות, מדריכים וצוות המלון הם תמיד המקורות הטובים ביותר לייעוץ מעשי ועדכני, לכן התייעצו תמיד איתם במקרה של אי ודאות.