"אנשים צעקו ובכו": המטוס צנח 9 ק"מ באוויר בתוך דקות

נוסעי טיסת דלתא איירליינס מאטלנטה לפורט לודרדייל, פלורידה, עברו רגעי חרדה ארוכים כשהמטוס צנח בתוך דקות כ-9 ק"מ (30 אלף רגל) באוויר.

הסיבה לצניחה החריגה הזו נבעה מבעיה במערכת החמצן במטוס, מה שאילץ את הקברניט לבצע הנמכה מהירה של גובה הטיסה - מגובה של 39 אלף רגל לגובה של 10 אלף רגל. ההחלטה הזו נועדה להביא את המטוס לגובה בו כמות החמצן מספיקה גם ללא מערכות אוטומטיות במטוס.

הירידה החדה בגובה גרמה למסיכות החמצן במטוס להיפתח באופן אוטומטי, מה שהוביל לבהלה גדולה בקרב הנוסעים. "היו כ-60 שנויות בהם לא ידענו מה קורה", אומר אחד הנוסעים. "ברגע שהתחלנו לצנוח היתה בהלה, וכשמסכות החמצן ירדו התחיל ממש כאוס. אנשים צעקו ובכו. הדיילות ניסו להרגיע אותנו דרך מערכת הכריזה אבל זה לא עזר". נוסע נוסף צייץ בטוויטר ששלח הודעה להוריו וחיבק את הילד שלו חזק.

@Delta Flight 2353 God Bless the Captain and crew. Had an emergency midair from Atlanta to Fort Lauderdale. Oxygen masks deployed and we descended quickly and we're diverted to Tampa. I texted my wife and dad I loved them. Told my mom I love her and hugged my son. @wsvn @cbs12 pic.twitter.com/C9QcU9DbYV