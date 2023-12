משרד הבריאות של יוון הזהיר אתמול (שלישי) כי נוכלים הציבו כרזות מזויפות בדירות להשכרה, שאמרו לתיירים להתפנות עקב "מגפת פשפשים". ההודעות הופיעו בנכסים בשכונת אקסרכיה (Exarchia) באתונה, והן "שקריות לחלוטין", אמר המשרד בהצהרה. המשרד קרא למשטרה לסייע בהתמודדות עם הרמאים, ואמר כי "לאף אחד אסור להטיל אימה על אנשים ולהודיע על דברים שאינם נכונים".

בהצהרה נאמר כי הכרזות שהודבקו מחוץ לבנייני דירות במרכז העיר, מעוטרות בלוגו מזויף של משרד הבריאות ועיריית אתונה. בחלק מהכרזות נכתב באנגלית קלוקלת ש"החל מה-4 בדצמבר, רשויות החוק הורו לבעלי בתים להפסיק להשכיר דירות לטווח קצר. הפרה תגרום לקנס של עד 500 אירו לבעלי בתים ולאורחים גם כן". מספר מקרים של פשפש המיטה דווחו באתונה באוקטובר, אך לא ברור אם שכונת אקסרכיה חוותה משבר כזה החודש. עם זאת, רבים חששו כי מכת הפשפשים שהחלה בשבוע האופנה בפריז בתחילת אוקטובר, תתפשט ברחבי היבשת.

לא ידוע מי הדביק את הכרזות, אבל דירות לנופש היו מושא לתסכול של התושבים בעיר עם עליית מחירי הדיור. המחירים למ"ר באתונה זינקו ב-12.2 אחוזים באוקטובר, בכמה מהשיעורים הגבוהים באירופה, כך דיווח בלומברג. מספר ההשכרות לטווח קצר זינק במדינה בשש השנים האחרונות, יותר מהכפלה מ-57,000 ב-2016 ל-129,000 בסוף 2022, לפי לשכת המלונות היוונית.

משרד הבריאות באתונה מרגיע מפני "מכת הפשפשים" | צילום: kudla, שאטרסטוק

פעולות אלה עזרו להזניק את העלייה בעלויות השכירות לטווח ארוך עבור היוונים, שרבים מהם מתגוררים במרכז אתונה. ערכי הנכס עולים גם הם, בין השאר בגלל תוכנית "ויזת זהב" המציעה מגורים למשקיעי נכסים זרים. סביר להניח כי מי שהדביק את הכרזות מנסה להילחם בעלייה החדה במחירים ברחבי העיר.

התיירות היא מניע מוביל של כלכלת יוון, מהווה חמישית מהתפוקה השנתית שלה ו-2023 צפויה להיות שנת שיא בכניסות. עם זאת, בעקבות אסונות הטבע הרבים שפקדו את המדינה בשנה החולפת וניסיון להכניס כסף נוסף לשיקום, החל משנה הבאה תיירים ביוון ייאלצו לשלם "מס תיירות" מוכפל מזה שהיה עד עכשיו, צעד שעלול להוביל לירידה משמעותית במספר המבקרים.