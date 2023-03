New video shows the aftermath of what passengers describe as a “free fall” on board Lufthansa Flight 469. Hear from a passenger who was onboard the flight coming up on News4 Today @nbcwashington pic.twitter.com/KUkN64VRFp — Tom Lynch (@TomLynch_) March 2, 2023

הצוות בטיסת 469 של לופטהנזה מטקסס לפרנקפוקט בגרמניה ב-1 במרץ, נאלץ לבצע נחיתת חירום לאחר שנפגעה ממערבולת אוויר חמורה. לאחר האירוע המבהיל, צוות הטיסה הורה לנוסעים למחוק את כל התמונות והסרטונים שהיו ברשותם, כך טענו שני אנשים שהיו על הטיסה.

רולנדה שמידט, שהייתה אחת משבעת האנשים שנפצעו בטיסה, אמרה ל-Insider שהמטוס צנח משמעותית, כך שמזון וחפצים אישיים עפו ברחבי תא הנוסעים. שמידט מספרת שראשה נחבט בשולחן המתקפל שלפניה במהלך הצניחה הגדולה הראשונה. לאחר שהמטוס התייצב והחל לעלות במהירות, היא אומרת שהיא עפה ממושבה ונחבטה שוב בראשה בתקרת המטוס. "זה הרגיש כאילו זה היינו בלב סופת טורנדו", אמרה שמידט. "זה לא הפסיק. חשבתי שאנחנו מתרסקים".

שמידט אומרת שבמקום לצרוח כמו נוסעים אחרים, היא התפללה והוסיפה שהיא שלחה מסרון לבעלה שהיא הולכת למות. "זה היה אחד מאותם רגעים שבהם תוך חמש עד עשר דקות, חשבנו שאנחנו הולכים למות ואם נצא מזה בחיים", אומרת שמידט. "זה הרגיש כאילו החלק הפנימי של הגוף שלנו נוער".

שמידט אומרת שהיא ספגה זעזוע מוח ונחבלה בזרועה וסבלה משבר פוטנציאלי בירך – פציעות חמורות בהרבה מ"הפציעות הקלות" שלופטהזה טענה שהנוסעים סבלו מהן. אבל שמידט טוענת כי בזמן שהמטוס החל להנמיך טוס לנמל התעופה הבין-לאומי של דאלאס, על מנת לבצע נחיתת חירום, דיילת דרשה ברמקול מהנוסעים "למחוק את כל התמונות והסרטונים שלכם". כחמש דקות לאחר מכן, אותה דיילת שוב עלתה עם הודעה שנייה עם אותן הנחיות. עם זאת, הפעם, הדיילת רמזה שזה במטרה להגן על פרטיותם של נוסעים אחרים, אומרת שמידט. היא הוסיפה כי היא לא חושבת שאף אחד מהנוסעים ניסה לצלם זה את זה, אלא את החפצים הפזורים בכל רחבי תא הנוסעים.

אבל למרות הבקשות של אנשים הצוות, הרבה תמונות בכל זאת עשו את דרכן לרשתות החברתיות והראו אוכל, ניירות ופסולת על רצפת המטוס. קמילה אלבס, אשתו של השחקן ההוליוודי מתיו מקונוהיי, הייתה בין הנוסעים, והיא ופרסמה סרטון קצר לעוקבי האינסטגרם שלה המראה את תוצאות הכאוס.