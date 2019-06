כשמשדרגים למחלקת ביזנס במטוס אמורים לקבל תנאים משופרים יותר ויחס סימפטי יותר, נכון? זה מה שחשב גם דייב גילדאה, איש הייטק אמריקאי שטס בחודש שעבר מלונדון לסיאטל, והחליט באופן ספונטני לשדרג את המושב שלו בשדה התעופה. בדיעבד מתברר שזו הייתה החלטה נוראית, והיה לו לגמרי עדיף להישאר במחלקת התיירים.

גילדאה בן ה-38 מספר שקיבל את מושב 64K בטיסת בריטיש אירוויז, בו אכן ישב בזמן ההמראה והארוחה, אך רק כשעתיים לאחר מכן העלה את משענת הרגליים כדי שיוכל לנוח קצת, ואז הבחין בזוועה: קיא שמכסה את כל המושב שלו, את הקיר שמאחוריו ואת הרצפה שמתחתיו.

גילדאה מיהר להתלונן על כך לצוות המטוס, אבל אז דברים החלו להיות באמת דוחים: "הלכתי לצוות השירות והתגובה הראשונה של אחד הדיילים הייתה - 'זה היה ככה כשעלית למטוס?' ורמז שזו אשמתי ושאני הקאתי על המושב, למרות שהיה ברור שהקיא יבש לחלוטין. הוא לא הציע לי לשנות מושב ואפילו לא התנצל, אז ביקשתי שמיכה כדי לכסות את זה על מנת שאוכל לשים על המושב את הרגליים שלי ולנוח".

"כמובן שכשישנתי, השמיכה זזה כך שהתעוררתי עם קיא יבש על כל הרגליים שלי", המשיך גילדאה. "זה היה די דוחה, ותמורת המחיר ששילמתי על הכרטיס, הייתי בשוק". לאחר שנחת מיהר להפיץ את התמונה בטוויטר ולהתלונן לשירות הלקוחות של בריטיש, אך להפתעתו לא שמע מהם כלום במשך שבועיים שלמים, למרות שהובטח לו במטוס כי הנושא יטופל.

@British_Airways have DM'd you but haven't gotten a response so will try here. This was my seat from London to Seattle yesterday, covered in dried in vomit, no offer to move seats, just insinuation from the attendant that I had done it even though it was dried in for days pic.twitter.com/i3iVvlsPdC