האיים הקריביים: שלושה תיירים נהרגו בחמישה ימים

סערה באיים הקריביים: ברשת המלונות Bahia Principe Hotels & Resorts שברפובליקה הדומיניקנית, בוחנים מה הוביל לכך ששלושה תיירים נהרגו בטווח של חמישה ימים בלבד ובאותו המקום. מקרה המוות הראשון בריזורט הפסטורלי התרחש בסוף החודש הקודם כאשר תושבת פנסילבניה בשם מירנדה שאופ-ורנר (Miranda Schaupp-Werner), בת 41, התמוטטה בפתאומיות במהלך חופשתה, לאחר שהכינה לעצמה משקה מהמיני בר בחדרה. View this post on Instagram A post shared by Bahia Principe Hotels&Resorts (@bahiaprincipehotels) on Apr 19, 2019 at 4:05pm PDT נמצאו בחדרם ללא רוח חים. הולמס ודיי | צילום: פייסבוק חמישה ימים בלבד לאחר מכן, צוות המלון מצא את נתנאל הולמס (Nathaniel Holmes), בן 63, וסינתיה דיי (Cynthia Day), בת 49, ללא רוח חיים בחדרם באותו הריזורט, לאחר שאלה לא הגיעו במן לבצע צ'ק אאוט. מבית המלון נמסר ש"אין שום אינדיקציה לכך שיש קשר כלשהו בין מקרי המוות המצערים הללו" ואף שניתן להגיע לנפוש ללא חשש, אך בכלי התקשורות בארה"ב מסרבים להאמין שהאירועים הסמוכים הינם מקריים ודורשים תשובות יותר מבוססות. במקביל, במשטרה המקומית בוחנים מספר אופציות שמקשרות בין האירועים, כאשר אחת מהן היא שימוש בחומרים אסורים. In response to the information that has been circulating in different media outlets

regarding the two unfortunate events in the Dominican Republic, Bahia Principe

Hotels & Resorts would like to clarify the following: pic.twitter.com/Pg8QFmaq1L — BahiaPrincipe (@BahiaPrincipe) 5 ביוני 2019

"אנחנו נגיע לשורש העניין ולא נעצור עד שזה יקרה", טען קרוב משפחה של שאופ-ורנר, ההרוגה הראשונה. "אחרי שנהרגו עוד שני אנשים באותו הריזורט בדיוק, סימני השאלה רק גדלו". {title}





