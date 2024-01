Visuals of the Aeroméxico Boeing B737,whose left overwing emergency exits were opened by an Aeroméxico passenger over the frustration of a delayed AeroMexico flight to Guatemala,and got arrested on a gate at Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México(AICM). #aircraft https://t.co/8Vb3lxoTVr pic.twitter.com/KkaWOYvK1Y — FL360aero (@fl360aero) January 28, 2024

אירוע חריג במקסיקו: נוסע בטיסה של חברת אירומקסיקו - Aeromexico, ממקסיקו סיטי לגואטמלה, פתח את דלתות החירום של המטוס וברח ממנו החוצה דרך הכנף. נוסעים שהיו על המטוס מציינים שהנוסע עשה זאת לאחר שהמטוס עמד על הקרקע והמתין להמראה כחמש שעות, ללא מזגן ומבלי שקיבלו שתייה.

על פי הדוח שנכתב בעקבות האירוע, העיכוב הממושך נגרם בעקבות תקלה טכנית. הנוסעים שהיו במטוס אף מציינים שהם תמכו בנוסע לעשות זאת, לאחר שהמענה שקיבלו מהצוות לא היה מספק בלשון המעטה. פתיחת דלתות החירום גרמה למעשה לכך שהמטוס יצא מכלל שימוש, ולאחר חמש שעות של המתנה כל הנוסעים נאלצו לרדת ממנו ולהמתין למטוס חלופי.

"כל הנוסעים בטיסה מצהירים כי הנוסע שפתח את דלת החירום עשה זאת לטובת כולם ובתמיכת כולם", נכתב על ידי הנוסעים שהיו על המטוס וחתמו בשמות שלהם. "בעקבות העיכוב והמחסור באוויר נוצרו תנאים מסוכנים לבריאות הנוסעים. הוא הציל את חיינו".

אארומקסיקו | צילום: עמוד הפייסבוק של "אארומקסיקו"

מדוברות נמל התעופה הבינלאומי של מקסיקו סיטי נמסר כי לא נגרם נזק בנפש או ברכוש בעקבות האירוע, אך הנוסע הועבר לידי המשטרה להמשך טיפול. עדיין לא ברור מה צפוי להיות עונשו.