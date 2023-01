@flyspicejet flight#SG8133 The flight is delayed and now Passenger hands wrongly touched to airhostess and Airhostess not allowing the passenger to board the flight. Even Passenger apologised.. flight delayed approx 1:30 hours .#spicejet pic.twitter.com/CvnGKv8syB — Akshita Jain (@Jainakshita0505) January 23, 2023

נוסע בטיסת ספייסג'ט (SpiceJet) ההודית, הורחק בגלל התנהגות לא הולמת נגד אחת מחברות צוות הדיילות אתמול (שני), כך מסרה חברת התעופה בהצהרה. בסרטון שמסתובב ברשת, ניתן לראות את צוות הטיסה והנוסעים מעורבים בוויכוח מילולי עם הנוסע, שעיכב את ההמארה, ומאוחר יותר הורד מהטיסה.

"ב-23 בינואר 2023, מטוס של ספייס ג'ט עם היה אמור להמריא מדלהי להיידראבאד. במהלך העלייה למטוס בדלהי, נוסע אחד התנהג בצורה סוררת ובלתי הולמת, הטריד וגרם להפרעה לצוות תא הנוסעים. הצוות הודיע על כך לצוות האבטחה. הנוסע הזה ונוסע נוסף, שנסעו יחד, הורדו והועברו לצוות האבטחה", נמסר בהודעת ספייסג'ט.

הצוות טען כי הנוסע נגע באחת מאנשי הצוות בצורה בלתי הולמת. בסרטון שהתפרסם מתוך המטוס, נראית אחת הדיילות כשהיא מתעמתת עם הנוסע: "היא בוכה, היא ממש בוכה". מנגד, נוסעים אחרים טענו כי מדובר בתאונה בלתי מכוונת עקב השטח המצומצם במטוס. מאוחר יותר הגיש הנוסע התנצלות בכתב, אך הורחק כדי למנוע סכסוכים נוספים.

दिल्ली-हैदराबाद स्पाइसजेट की उड़ान में यात्री ने कथित तौर पर क्रू मेंबर से की बदसलूकी



यात्री और उसके सह-यात्री को दिल्ली में ही फ्लाइट से उताकर सिक्योरिटी के हवाले किया गया#SpiceJet #Delhi #Delhiairport pic.twitter.com/hDHTqm8yrE — News24 (@news24tvchannel) January 23, 2023

מוקדם יותר החודש ב-9 בינואר, מנכ"ל התעופה האזרחית (DGCA) פרסם הודעת הסבר למנהל האחראי של אייר אינדיה, לאחר שני מקרים של התנהגות בלתי הולמת של נוסעים שהתרחשו בטיסה AI-142 של חברת התעופה מפריז לניו דלהי בחודש דצמבר. כמו כן, שישה מקרים שהתרחשו בשנה שעברה הגיעו לידיעת הרגולטור.

במקרה אחד, נוסע נתפס מעשן בשירותים כשהוא שיכור, וסירב להקשיב לצוות. במקרה אחר, נוסע הטיל את מימיו על מושב ושמיכה של נוסעת מבוגרת כשהיא הלכה לשירותים. בתקרית נוספת, דווח על תקרית של קטטה בין שני נוסעים שיכורים ב-9 בינואר בטיסה של חברת התעופה אינדיגו, לעיר פטנה שבצפון הודו. במקרה זה, חברת התעופה ביקשה להפריך את התקרית: "הנושא נמצא בחקירה של הרשויות. ברצוננו להבהיר שלא הייתה התקוטטות על סיפון המטוס, כפי שמדווח בחלק מהרשתות החברתיות", אמרה אינדיגו איירליינס בציוץ בטוויטר.