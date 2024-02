@AvionExpress Flight Attendant Rome Duty Free Rampage



According to sources, this crew member found on arrival to Rome Airport that her contract would not be renewed, and this was her response! #avionexpress #flightattendant #crewlife #aviationdaily pic.twitter.com/HWQUgUcLzs — A Fly Guy's Crew Lounge (@AFlyGuyTravels) February 23, 2024

דיילת, ששמה וחברת התעופה שלה אינם ידועים, ריסקה לכאורה בקבוקי אלכוהול בחנות בדיוטי פרי לעיני הנוסעים ההמומים, זאת לאחר שפוטרה על ידי חברת התעופה שלה.

אך על פי הדיווחים, הדיילת נחתה בנמל התעופה הבינלאומי רומא-לאונרדו דה וינצ'י פיומיצ'ינו (FCO) ונודע לה שהחוזה הזמני שלה לא יחודש. מתוך תסכול היא ניגשה ישירות לעמדת המשקאות בחנות הדיוטי פרי והחלה לשבור תצוגה שלמה של בקבוקים למכירה.

הסרטון של אותה דיילת צולם על ידי מצלמות המעקב של נמל התעופה ופורסם ברשתות החברתיות ולאחר מכן בעיתונות האיטלקית. מכיוון שכל זה קרה בשעות הפעילות הרגילות, הזירה זכתה לתשומת לבם של מטיילים רבים ששהו בחנות או היו בקרבתה. רבים מהם דיווחו על ריח חזק של אלכוהול שנידף בחנות ובמסדרון נמל התעופה.

האזור גודר במהירות, בזמן שהדיילת נעצרה ונלקחה על ידי צוות נמל התעופה. על פי הדיווחים, הנזק שגרמה אותה דיילת עומד על 1,500 אירו, כמעט 6,000 שקלים של בקבוקי אלכוהול. כמו כן, הדיילת מואשמת בכך שפגעה בחבר צוות וחבטה בו הטלפון הנייד שלה.