ביום שלישי האחרון פורסם פוסט ב-X של חברת דלתא, בו פורסם תמונות של שני דיילים, בשתי טיסות פנים שונות כשהם עונדים סיכה התומכת בפלסטין, וטען שהם גרמו לו להרגיש לא בטוח. "מאז 2001 אנחנו חולצים את הנעליים שלנו בכל שדה תעופה בגלל מתקפת טרור שהתרחשה על אדמת ארה"ב", נכתב בציוץ. "דמיינו לעצמכם איך זה להיכנס לטיסת דלתא ולראות עובדים עם תגים שתומכים בחמאס בזמן שאתה באוויר".

חברת התעופה הגיבה לפוסט בציוץ משלה וכתבה: "אנחנו מבינים אותך לגמרי, גם אנחנו ככל הנראה היינו מפחדים אם היינו רואים את זה על הטיסה שלנו. העובדים שלנו משקפים את התרבות שלנו ואנחנו לא מתייחסים לאירוע בקלות ראש כשהמדיניות שלנו לא מבוצעת".

הסיפור לא נגמר כאן. הציוץ של חברת התעופה גרר לא מעט ביקורת מצד נוסעים שטענו שלענוד סיכה עם דגל של פלסטין זה לא תמיכה בטרור ולא צריך להשוות בין הדברים ומדובר באמירה גזענית. רבים גם תמכו בלהחרים את חברת התעופה בעקבות כך. הכעס הרב הוביל את חברת התעופה למחוק את ציוץ התגובה שלה ואף להודיעה שפיטרה את מי שכתב אותו. "הציוץ נוגד את הערכים שלנו של לחברת את העולם", נכתב.

מטוס נוסעים של חברת דלתא | צילום: רויטרס

כעת מתקיים קרב גרסאות חדש באשר למצבם של שני הדיילים שצולמו. מצד אחד נטען שדלתא פיטרה את אנשי הצוות שענדו את הסיכות, אך חברת התעופה הכחישה זאת ואף הוסיפה: "אנחנו בקשר עם הדיילים כדי להציע תמיכה בעקבות האירועים האחרונים".

יחד עם זאת, בדלתא החליטו לשים סוף לסאגה והחל מה-15 ביולי, בעוד שלושה ימים, הדיילים יורשו לענוד רק סיכות של דגל ארה"ב. "אנו נוקטים בצעד זה כדי להבטיח סביבה בטוחה, נוחה ומסבירת פנים לכולם. אנו גאים בבסיס העובדים והלקוחות המגוון שלנו".

חברת דלתא פועלת היום בארץ ומפעילה טיסות ישירות לניו יורק.