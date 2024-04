Passengers rescued from fatal cable car accident in Turkey after 23 hours

➡️ https://t.co/KrpoMnh1ZB pic.twitter.com/bGwuUnu7Tm — FRANCE 24 (@FRANCE24) April 13, 2024

לאחר פעולות חילוץ שנמשכו קרוב ל-23 שעות - 174 אנשים שנתקעו על רכבל מחוץ לאנטליה, בזמן שהמקום היה עמוס במבקרים במהלך חופשת עיד אל-פיטר העמוסה, חולצו והועברו למקום מבטחים.

האירוע החריג התרחש ביום שישי האחרון, כאשר אחד הקרונות של הרכבל התנגש בעמוד והאנשים שהיו עליו נפלו מגובה רב לאדמה. בעקבות האירוע אדם אחד נהרג, שבעה נפצעו וכל מי שהיה על הקרונות נתקעו קרוב ליממה.

לא פחות מ-607 אנשי חיפוש והצלה ו-10 מסוקים, השתתפו החילוץ המורכב שנעשה ברובו בלילה. "הלילה היה נורא, פחדנו מאוד. היו איתנו ילדים, הם התעלפו", אמרה אחת הנשים שחולצו מהמקום. "זה היה עינוי להיות שם למעלה. הקרון מתנדנד כל שנייה ואתה כל הזמן בפחד. זה היה מאוד טראומטי, אני לא יודעת איך נתגבר על הטראומה הזו".

Dozens of people were trapped midair for 23 hours after a cable car accident in Turkey's resort city of Antalya.



One cable plummeted into a rocky area, killing one person and injuring others. pic.twitter.com/svKSOU7I7L — DW News (@dwnews) April 13, 2024

More than 40 people are still stranded in cable cars on a mountain in Turkey after an accident on the Tunektepe cable car near Antalya on Friday. There has been one fatality and 10 injuries reported so far.pic.twitter.com/s15yOO3i7r — Volcaholic (@volcaholic1) April 13, 2024

הרכבל נבנה בשנת 2017 ונבדק בפעם האחרונה בתחילת השנה. משרד התובע הכללי של אנטליה פתח בחקירה, במטרה להבין איך הקרון התנגש באחד העמודים. ועדת מומחים הכוללת מהנדסי מכונות וחשמל ומומחי בריאות ובטיחות, חוקרת את האירוע במטרה להבין את סיבת האירוע.

לפני שלוש שנים התרחשה התאונה הקטלנית ברכבל בסטרסה באיטליה, במהלכה נהרגו 14 אנשים, מתוכם 5 בני משפחת בירן הישראלית. מחקירת האירוע נראה שכבל הגרירה התנתק, מערכת הבלימה של הרכבל לא הפעילה את עצמה, אחד הקרונות קפץ מעליה וצנח מגובה של כ-20 מטר והתגלגל במדרון עד שנעצר בעצים.