Venice is currently affected by exceptionally low tides, or “acqua bassa”, a phenomenon that can occur in the canal city at this time of year.pic.twitter.com/8draUvRXuW — Wanted in Rome (@wantedinrome) February 7, 2023

"התעלות נראות כמו סמטאות בוציות קטנות, שבהן סירות נוגעות ביבשה, והיסודות של ארמונות עתיקים נראים כעת. אפילו בתעלה הגדולה". במילים אלו מתאר TG COM 24 האיטלקי את ההשפעות של שפל המים הנוכחי בחודש האחרון בוונציה. התעלות המפורסמות כמעט התייבשו לאחר שפל יוצא דופן שהשאיר את נתיבי המים המפורסמים כפי שלא נראו בעבר, עם גונדולות וסירות מקורקעות על האדמה.

על פי דיווח ב-Business Insider, העיר אמורה לחוות כעת את העונה של ה"אקווה אלטה", איטלקית עבור "מים גבוהים", המתרחשת מאוקטובר עד מרץ. עם זאת, דיווחים מקומיים תיארו את הגאות והשפל של ה"אקווה באסה", או "מים נמוכים", עם תמונות המציגות את האתרים האייקונים של העיר בשטח יוצא דופן המדגיש את היקף אובדן המים.

An exceptional low tide leaves famous canals of #Venice in #Italy almost dry, with traditional gondolas and boats effectively beached as water levels dropped on Monday. pic.twitter.com/Bf9RdbSd6X — CGTN (@CGTNOfficial) February 7, 2023

בוונציה, העיר המפורסמת באמנות, בארכיטקטורה ובתעלות, היה מאז ומתמיד איזון שביר בין השפל והגאות שיוצרים שינויים גדולים בגובה פני הים. ונציה בנויה על אוסף של איים קטנים בתוך לגונת מים מלוחים מול החוף הצפון-מזרחי של איטליה.

השיטפונות בעיר נגרמים משילוב של גורמים, המוחרפים בשל שינויי האקלים - מעליית מפלס הים וגאות חריגה, ועד שקיעת קרקע שגרמה לשקיעת פני הקרקע של העיר באופן כללי. בדצמבר האחרון, גאות ושפל הציפו את כיכר סן מרקו המפורסמת, וגרמו נזק לחנויות ולעסקים אחרים, ובנובמבר 2019, ונציה סבלה מההצפה הקשה ביותר מזה יותר מ-50 שנה כשהמים הגיעו ל-187 ס"מ, ובעקבות זאת הגיעו גם גאות ושפל בינואר 2020, בדומה לאלו שנראו בשבוע שעבר.

גם בשנת 2020 התעלות התייבשו. ונציה | צילום: Luigi Costantini, ap

בדיוק כמו העודף, גם המחסור במים יכול להתברר כמסוכן לוונציה, מכיוון שהוא מגביל את מחזור הסירות. כך, נכון לעכשיו, "הידרו-אמבולנסים", הנחוצים לחילוץ בעיר, "אינם יכולים עוד להסתובב בתעלות מסוימות, מה שמאלץ את הצוות הרפואי להמשיך ברגל", טוען את אתר החדשות האיטלקי TG COM 24.

בעיתון Corriere della Sera, פאולו רוזי, ראש מחלקת החירום, מתאר את הקשיים בהם נתקל הצוות שלו: "לעתים קרובות עלינו לעצור רחוק מנקודת ההתערבות ולהמשיך ברגל, ובמקרים רבים נאלצנו לשאת את החולה בזרועותינו. העזרה עדיין מובטחת, אבל עם הרבה יותר קושי".