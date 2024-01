#Snow decorates #Frankfurt International Airport #Germany #photography #musk #love #follow #Akwasi #like#utrecht #codegeel #Rotterdam #utrecht #koud #Henderson #PortfolioDay #socialmedia #trend #trending #followforfollowback #likeforlikes #viral #Aboutaleb #matpat #Goedemorgen pic.twitter.com/mAcMyISchZ — rogeh tomeh (@rogeh_tomeh) January 10, 2024

לאחר קיץ רותח במיוחד שהוביל לשריפות, ביטול חופשות וטיסות, כעת העולם נאלץ להתמודד עם תנאי מזג קיצוניים עם סופות שלג כבדות, גשם קפוא וקיפאון. ברחבי אירופה נמלי תעופה מזהירים מפני ביטולים ועיכובים בשל קרח על מסלולי ההמראה, בארצות הברית אלפי טיסות כבר בוטלו וביפן והודו הנוסעים נדרשים לבדוק את סטטוס הטיסה לפני ההגעה לנמל התעופה.

רוחות חזאות וקיפאון בבריטניה

טמפרטורות מתחת לאפס, מכוניות שנתקעו בכבישים מכוסי שלג ויותר מ-100 בתי ספר סגורים - "קיפאון המאה" הגיע לבריטניה. בימים האחרונים בבריטניה נושבות רוחות חזקות של אוויר קר מהקוטב הצפוני, שצפויות להימשך עד יום חמישי לפחות, כאשר אמש היה הלילה הקר ביותר בינואר זה 14 שנים, שהגיע לשפל של 15 מעלות מתחת לאפס בחלקים של סקוטלנד.

Up to 5cm of snow in Scotland is expected in places by the end of Sunday, causing disruption on the roads and railways ❄️



— Sky News (@SkyNews) January 14, 2024

"מכת הקור הזו, שכבר גורמת לתנאי נהיגה קשים באזורי הפגיעה הקיימים, צפויה להיות בעלת השפעות חמורות עוד יותר", אומר סטין קונלי, ראש התפעול חוסן התחבורה ב-Transport Scotland, ארגון שעוסק בבטיחות התחבורה בבריטניה. "נהגים עלולים להיתקע בכבישים הקפואים אם הם לא מתכננים מראש בעוד הנוסעים צפויים להתמודד עם עיכובים וביטולים גם בטיסות", אומר קונלי אף על פי שנכון לרגע זה לא נרשמו שיבושים בנמלי התעופה הגדולים במדינה. בשל המלחמה חברת אל על היא היחידה שמקשרת בין לונדון לישראל, לכן אם קיים ספק לגבי טיסה קרובה יש לבדוק מול חברת התעופה.

קרח על מסלול ההמראה בהולנד, סופות שלגים בגרמניה

מזג האוויר הקפוא לא פוגע רק בבריטניה, אלא גם למדינות אחרות באזור ובהן גם הולנד. יותר ממאה טיסות עוכבו ועשרות בוטלו היום בנמל התעופה סכיפהול באמסטרדם עקב מכת הקור הקשה. KLM איירליינס, חברת הדגל של הולנד, הזהירה הבוקר באתר האינטרנט שלה מפני שיבוש "בשל תנאי מזג האוויר ויכולת מוגבלת בהסרת הקרח מהמסלולים". המכון המטאורולוגי המלכותי של הולנד פרסם אזהר ברמה צהוב בינונית לשלג וסכנת החלקה ברוב חלקי המדינה.

עדיין לא התקבל מספר רשמי של טיסות שבוטלו בסכיפהול מכיוון שהשיבוש במזג האוויר הקר נמשך. עם זאת, לוח הטיסות הממריאות של סכיפהול מראה שרוב הטיסות – בעיקר ליעדים בתוך אירופה – עוכבו מאז אתמול בערב. טיסות שבוטלו לחלוטין מהיום כוללות נסיעות מבירת הולנד להלסינקי, לונדון, קופנהגן, שטוטגארט, ברצלונה, בירמינגהאם, אלבורג ופרנקפורט. "אנו צופים שיבושים בלוח הזמנים של טיסות לשארית היום עקב תנאי מזג האוויר", אמר דובר שדה התעופה לאתר החדשות Aviation24 מוקדם יותר הבוקר.

The Netherlands in the snow…
— Maris vdBurgh #NAFO #Dutchfellas (@vdBurgh) January 15, 2024

— Viajero Apasionado (@klaaswillemb) January 16, 2024

נוסעים עם טיסות קרובות מתבקשים ליצור קשר עם חברות התעופה בהתאמה לקבלת מידע ספציפי וחלופות אפשריות, או לבדוק באתר האינטרנט של סכיפהול. תנאי הקיפאון על המסלולים באמסטרדם גורמים לכך שפחות טיסות יכולות להמריא ולנחות היום. "מזג האוויר החורפי הקר מוביל להתאמות בלוח הזמנים, כי יש לנקות את הקרח על המסלולים לפני היציאה", אמר דובר מטעם KLM לאתר חדשות התעופה Luchtvaartnieuws.

בגרמניה, טיסות רבות מבוטלות היום בנמל התעופה של פרנקפורט עקב אזהרות על שלג ותנאי החלקה. כפי שהודיע הבוקר דוברות נמל התעופה, 570 מתוך 1,047 טיסות מתוכננות כבר בוטלו מראש ועדיין לא ברור אם יתווספו עוד. חשוב לציין כי נמל התעופה של פרנקפורט הוא מהגדולים באירופה, והוא משמש כמרכז הגדול ביותר ביבשת לטיסות קונקשן, בהן גם ליעדים שמחוץ לאירופה כמו ארצות הברית.

Freezing rain and snow in Munich forces Air Malta flight cancellations
— MaltaToday (@maltatoday) January 17, 2024

תנאי מזג האוויר עם גשם קפוא וסכנת החלקה גורמים לביטולים גם בנמל התעופה של מינכן. מתוך כ-650 המראות ונחיתות מתוכננות, יותר מ-250 טיסות בוטלו, אמר הבוקר דובר נמל התעופה. על פי הסטטוס הזמני, המטוסים שנותרו צריכים להמריא או לנחות כמתוכנן. חברת הענק הגרמנית לופטהנזה, שחזרה לפעול בישראל יחד גם חברות הבת אוסטריאן איירליינס האוסטרית וסוויס השווייצרית, אמרה הבוקר כי בשל מזג האוויר במרכז ודרום גרמניה, היא מציעה לוח טיסות מצומצם. על פי נמלי התעופה של מינכן ופרנקפורט, רק הטיסות הנחוצות ביותר יפעלו.

מזג האוויר הקיצוני, השלג הכבד והגשם הקפוא פגעו בעיקר בדרום-מערב גרמניה, אך הם משפיעים גם על התנועה האווירית בנמל התעופה BER בברלין, ולכן יש לוודא מראש את סטטוס הטיסה.

אלפי טיסות בוטלו בארצות הברית

לפחות עשרה בני אדם נהרגו על רקע סופות חורף אכזריות שפוקדות כעת את ארצות הברית, לפי דיווחים בתקשורת ובכירים מקומיים. כמה ממקרי המוות הללו היו בדרום ארה"ב, שם קרח ושלג יצרו תנאי דרך מסוכנים. אנשים רבים מתו גם באורגון, שם הטמפרטורות הארקטיות ציננו את המדינה והתושבים מתכוננים לסופות קרח מתמשכות.

Chicago
Just want to stay home, warm, but need to go outside for the day
White snow coat
— M1Κ4_3L (@M1K4_3L) January 13, 2024

Several Thousand Flights canceled due to Snow in the USA
— SarajevoTimes (@SarajevoTimes) January 16, 2024

גורמים רשמיים פרסמו אזהרות מזג אוויר חמורות מחוף לחוף מאתמול, לאחר ששלג כבד פגע בצפון מזרח המדינה, וגשם קפוא שטף את צפון מערבה באזור האוקיינוס ​​השקט. יותר מ-7,000 טיסות לארה"ב, מחוצה לה או בתוך ארה"ב עוכבו, בעוד שכמעט 2,300 טיסות בוטלו לפי אתר התעופה FlightAware.

ביטולי טיסות ביפן

אתמול התנגשו שני מטוסים על מסלול הנחיתה של נמל התעופה ניו צ'יטוס בהוקאידו עקב סופת שלגים שפקדה את האזור. המשטרה המקומית מסרה כי עד כה לא דווח על פציעות בקרב 289 הנוסעים במטוס הקוריאן אייר – אף נוסע גם לא נפצע בטיסת קתאי פסיפיק.

לאור מזג האוויר הקשה שפוקד את המדינה, יותר מ-46 טיסות בוטלו היום בלבד בשל תנאי השלג שמקשים על ההמראות והנחיתות. דוברות נמל פרסמה הודעה מוקדם יותר היום: "בשל שלג כבד בנמל התעופה ניו צ'יטוס טיסות עלולות לתעכב או להתבטל. אנא בדקו עם חברת התעופה שלכם לפרטים נוספים".

גל קור וערפל כבד בהודו

מזג האוויר החורפי פוקד גם את תת היבשת ההודית עם גלי קור חמורים בחלקים רבים של פנג'אב, מזרח מאדיה פראדש, צפון מערב רג'סטאן ומערב אוטר פראדש. ערפל צפוף עד צפוף מאוד עוטף את דלהי, הריאנה, פנג'אב ומזרח אוטר פראדש, ומוביל לתנאי מזג אוויר קשים ברוב חלקי הריאנה, צ'אנדיגאר ודלהי, כפי שדווח על ידי המחלקה המטאורולוגית בהודו.

רשויות נמל התעופה אינדירה גנדי (IGI) בדלהי דיווחו על עיכובים של כ-30 טיסות יוצאות, בעוד ש-17 טיסות בוטלו עקב תנאי מזג אוויר קשים. הבוקר פרסם נמל התעופה של דלהי הודעת ייעוץ בה נכתב: "ראות נמוכה מתקיימת כעת בנמל התעופה של דלהי אך נכון לעכשיו הוא נשאר פעיל. הנוסעים מתבקשים ליצור קשר עם חברות התעופה לקבלת מידע ועדכונים לגבי הטיסה שלהם".