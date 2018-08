תיירות הלכו מכות - כי רבו על המקום הטוב ביותר לסלפי

מי שמבקר ברומא חייב לבקר במזרקת טרווי המפורסמת – אחד מאתרי התיירות המפורסמים בעיר, שהתיירים נוהגים לזרוק אליו מטבעות ולהביע משאלה. וכמו כל אטרקציה תיירותית של ימינו, אם לא הצטלמתם תוך כדי – כאילו לא הייתם שם.

זה בדיוק מה שקרה ביום שישי האחרון, כאשר שתי תיירות גרמו לקטטה המונית כאשר נלחמו על הספוט האידיאלי לצילום סלפי מול המזרקה המפורסמת.

לפי דיווח של משטרת רומא, האירוע התחיל בערך בשעה 19:30, כשהולנדית בת 19 ואמריקאית ממוצא איטלקי בת 44, שהגיעו לבקר במזרקה (ולהצטלם לידה - כמובן), התווכחו על תמונת סלפי שכל אחת מהן ניסתה לצלם עם המזרקה ברקע כאשר השנייה נדחפה לה לפריים. מהר מאוד הוויכוח הדרדר לאלימות פיזית כשאחת הנשים משכה לשנייה בשיער והיא בתגובה הדפה אותה בחוזקה והעיפה אותה לעבר הגדר – מה שגרם למשפחות של השתיים להצטרף לחגיגה.

לפי המשטרה המקומית, השתתפו בקטטה כשמונה מבוגרים וחמישה ילדים מתחת לגיל 18. למקום הוזעקה תגבורת, ורק אחרי שהגיעו כמה עשרות קצינים לפזר את ההפגנה הסתיים הקרב הטיפשי, והמשתתפים נותרו עם פציעות קלות ללא חבלות של ממש.

בפעם הבאה שאתם מגיעים למזרקת טרווי ויש תור של תיירים שמנסים לצלם סלפי, קחו אוויר וחכו כמה דקות – המזרקה פועלת ומוארת בתאורה מרשימה בכל שעות היממה, כך שזה לא ממש משנה באיזו דקה תצטלמו לידה.