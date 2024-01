לפני כשלושה שבועות התרחשה תקרית חמורה בזמן טיסה של חברת אלסקה איירליינס מפורטלנד לקליפורניה, שעליה היו 177 נוסעים ואנשי צוות, כאשר אחת מדלתות החירום נתלשה ממקומה כשהמטוס היה באוויר. במזל, התקרית הזו לא נגמרה באבדות בנפש, והסתכמה בבהלה רבה ובכמה חפצים שעפו דרך החור שנוצר בגוף המטוס.

בעקבות האירוע מנהל התעופה הפדרלי של ארה"ב (FAAׂ) החליט להשבית את כל המטוסים מדגם בואינג 737 מקס-9, בו התרחשה התקלה החמורה. כעת, לאחר חקירה של האירוע ושל שאר המטוסים מדגם זה, נראה שהבעיה רחוקה מלהיגמר.

This was the scene inside the Alaska Airlines plane that made an emergency landing in Portland, Oregon, on Friday after losing a chunk of its body. Regulators have ordered U.S. airlines to stop using some Boeing 737 Max 9 planes until they are inspected. https://t.co/pWcGzL0uMF pic.twitter.com/vdDgAyA2EF — The New York Times (@nytimes) January 6, 2024

בראיון ל-NBC, אמר בן מיניצו'צ'י, מנכ"ל אלסקה איירליינס, שבבדיקות שנעשו לאחר התקרית החמורה נמצאו עוד לא מעט ברגים רופפים במטוסים אחרים של החברה. לטענת מיניצו'צ'י, אין לו ספק שהבעיה היא בהרכבת המטוסים במפעל.

"אני לא סתם מתוסכל ומאוכזב", אמר מיניצו'צ'י, "אני כועס. האירוע החמור קרה לחברת אלסקה איירליינס, זה קרה לנוסעים שלנו וקרה לצוות שלנו. אני דורש להבין מבואינג מה הם הולכים לעשות על מנת לשפר את התוכניות שלהם בתוך החברה כדי שזה לא יקרה פעם נוספת".

נכון לעכשיו עדיין אין צפי להחזרת המטוסים מהדגם הבעייתי, היות והחקירה בעניין עדיין מתנהלת. מנהל התעופה השבית כ-171 מטוסים מדגם זה, בחברות יונייטד ואלסקה איירליינס. על פי הדיווחים, חברת בואינג איבדה כ-19 אחוזים מהשווי שלה בעקבות האירוע.

In an NBC News exclusive, Alaska Airlines CEO Ben Minicucci reveals his thoughts on Boeing and the ongoing inspections of the Boeing 737-9 fleet.https://t.co/et5cVixxZA pic.twitter.com/onGHICxQgd — Airways Magazine (@airwaysmagazine) January 24, 2024

זו לא הפעם הראשונה שבואינג מסתבכת בבעיית בטיחות חמורה, זאת לאחר שלפני כחמש שנים, שני מטוסים מדגם 737 MAX, של שתי חברות תעופה שונות, התרסקו בסמיכות האחת לשנייה, מה שגילה כשל חמור במערכות המטוס. דגם המטוס הושבת ליותר משנתיים וקיבל אישור לחזור לטוס רק בסוף שנת 2020. בשתי ההתרסקויות נהרגו 346 בני אדם, ביניהם גם שני ישראלים.