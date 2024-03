Liam Jones, 23, is believed to have fallen overboard during a family holiday on the MSC Euribia https://t.co/FTDPCTbUVO — Scottish Express (@ScotExpress) March 23, 2024

ליאם ג'ונס, בן 23 מסקוטלנד, היה בשיט של שבוע בצפון אירופה עם משפחתו על סיפון ה-MSC Euribia כשנפל מהסיפון ב-16 במרץ, כך מסרה MSC Cruises לאתר החדשות הבריטי Metro.

לפי אשתו של ג'ונס, סופיה מקפי בת ה-20, בעלה שלח לה הודעה שהוא חש ברע ולדעתו הוא חלה במחלת ים. מאותו הרגע הוא הפסיק לענות לה ומאז לא ידוע היכן הוא: "הוא פשוט נעלם. אני לעולם לא אראה אותו שוב", אמרה מקפי לדיילי רקורד. "אני הרוסה. יש לי כל כך הרבה שאלות, ואני לא מקבלת תשובות למה שקרה".

מקפי אמרה שאחותו של ג'ונס – שהתקשרה אליה כדי לבשר לה על היעלמות בעלה – אמרה לה שבתיעוד מצלמות האבטחה נראה ג'ונס נופל מהסיפון. עם זאת, מקפי אמרה שהיא לא עודכנה בחקירה מאז. "אחותו אמרה שהייתה תאונה, וליאם 'לא חזר'", אמרה מקפי לדיילי רקורד. "היא אמרה שהיא ראתה מצלמות במעגל סגור ושהוא נפל".

מקפי ראתה את בעלה בפעם האחרונה ב-14 במרץ, כשעזב את ביתם בדנדי שבסקוטלנד, כדי לפגוש את משפחתו בגלזגו לפני שעלו להפלגה בסאות'המפטון למחרת. המשפחה יצאה לשיט כדי לחגוג את יום ההולדת של אמו.

אוניית MSC Euribia הייתה אמורה להפליג מסאות'המפטון לאמסטרדם במהלך מספר ימים, עם עצירות בדנמרק, נורבגיה וגרמניה, על פי מסלול הטיול של הספינה. חברת השיט הבינלאומית מסרה שהספינה פנתה לגרמניה בזמן שג'ונס נפל מהסיפון.

חברת MSC פרסמה הצהרה רשמית לפיה "נוסע על סיפון MSC Euribia עלה על הסיפון ב-16 במרץ כשהספינה הפליגה להמבורג. המשטרה בסאות'המפטון עלתה על כלי השיט ושלחה חוקר מקרי המוות. אנחנו עצובים מאוד על הידיעה הזו ומחשבותינו עם המשפחה בתקופה מאוד קשה זו. מתוך כבוד לפרטיות המשפחה, נמנע מאיתנו מלחשוף מידע נוסף".

על פי הדיווחים, התקרית הביאה לתגובה ממשטרת המפשייר והחוקרים המקומיים החלו לבדוק את המקרה של ג'ונס. "שוטרים עלו על כלי השיט בעקבות דיווח שאדם עלה על הסיפון", אמרה דוברות המשטרה לטלגרף הבריטי. "משפחתו של האורח מודעת, והמשטרה מתמקדת כעת בחקירת מקרה מוות".