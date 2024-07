View this post on Instagram A post shared by Tourists Behaviour (@touristsbehaviour)

בסוף השבוע הקרוב (יום שישי, 26 ביולי), אם הכל יתנהל כשורה, נהר הסן יארח את טקס הפתיחה של האולימפיאדה הראשונה בהיסטוריה ללא אצטדיון. ספורטאים מכל העולם ישוטו על דוברות מול מיליוני הצופים שיעמדו לאורך הנהר. למעשה, בעיר האורות צופים כי 15 מיליון תיירים יגיעו לעיר לשבועיים של האולימפיאדה, מסה של אנשים שיכבידו על התשתיות של הבירה הצרפתית.

אבל העיר שידועה ברומנטיקה ובקסם שלה מתמודדת עם מציאות פחות קסומה: צפיפות, מחירים מרקיעי שחקים וגישה מוגבלת לאטרקציות פופולריות. מה שנתפס כחגיגה של ספורט ותרבות הופך למבחן סיבולת עבור מבקרים ומקומיים כאחד. אצטדיונים זמניים לאירועי הספורט, מגודרים ונעולים, הוקמו בצורה מחושבת עבור אפקט טלוויזיוני מרבי. הם הוצבו בין רבים מהבניינים והכיכרות המונומנטליים של הבירה הצרפתית כמו הגראנד פאלה, כיכר הקונקורד ומגדל האייפל. פריז היא כעת עיר פיגומים, עטופה במלואה בברזלים ובמיתוג של אולימפיאדת 2024.

Central Paris locks down for Olympics as athletes arrive.



Anyone wanting to enter the highest-security "grey zone" along both banks of the Seine, such as residents or tourists with hotel reservations, will need a security pass in the form of a QR codehttps://t.co/ERL0QSuJfR pic.twitter.com/bHnOMqzIg6 — AFP News Agency (@AFP) July 18, 2024

"העיר השתנתה לגמרי, וזה היה סיוט עבורנו בששת החודשים האחרונים", אומר מתיאס גלופה, שף צרפתי בעל מסעדה בפריז. "זה החמיר עוד יותר בשלושת השבועות האחרונים. אי אפשר לנסוע לשום מקום בפריז". תיירים ומקומיים כאחד כבר טוענים כי הפקקים בעיר הפכו לבלתי נסבלים, ונסיעה מנמל התעופה שארל דה-גול למרכז העיר, שבדרך כלל אורכת כ-50 דקות, כעת אורכת כשעתיים. בנוסף לכך תחנות מטרו מרכזיות הושבתו לטובת האירועים, ואחרות עמוסות בנוסעים שמצטופפים כבר בימים האחרונים, עם צפי לעומסים כבדים בזמן האולימפיאדה.

Ce qui m'a désolé hier, c'est de voir ces pauvres touristes, qui ne comprenaient pas trop ce qui leur arrivait, et ne pouvaient plus approcher aucun monument.



En guise de selfie devant Notre-Dame, ils n'auront vu Paris qu'à travers des grilles. https://t.co/0jwhwMVtc0 pic.twitter.com/51cXAWtkeZ — jdse (@JCQDSE) July 19, 2024

רבים מתושבי פריז החליטו לעזוב את העיר בזמן התחרויות, ומשכירים את דירותיהם לתיירים שמגיעים לעיר. אבל גם התיירים עצמם לא מרוצים מהמצב הקיים. למרות האזהרות וההמלצות שלא להגיע לפריז במהלך האולימפיאדה, הבירה הצרפתית היא עדיין אחת מהערים המתוירות בעולם, אך באופן טבעי המחירים בבתי המלון, במסעדות ובאטרקציות הרקיעו שחקים. בנוסף, מספר נקודות ציון מפורסמות, סגורו עקב חששות ביטחוניים ואתגרים לוגיסטיים, ותיירים שחלמו על תמונות פריזאיות אייקוניות נותרים עם אכזבה.

בעיה נוספת שפריז מתמודדת איתה כעת היא מספר האיומים הביטחוניים וההתראות בעיר. תומכי דאעש ואל-קאעידה באירופה מתכוונים כמעט בוודאות להתמקד באולימפיאדה ולנסות לבצע פיגועים. גם קבוצות מחאה אידיאולוגיות יבקשו לשבש את האירוע כדי לקדם את האג'נדה שלהן. אמצעי אבטחה נרחבים צפויים להפחית את ההסתברות וההשפעה של התקפות מוצלחות או הפגנות אלימות.

Les touristes en cage à Paris.

L'image que la France donne au monde est une nouvelle fois pitoyable. #JOParis2024 pic.twitter.com/7vZHJxpb7x — Loetitia Halàsz ✝️ ن (@LoetitiaH) July 22, 2024

ברשתות החברתיות מתפרסמים יותר ויותר פוסטים של תיירים ממורמרים, מציגים תורים ארוכים, מחירים מופקעים ואתרים סגורים. הרשויות המקומיות מתמודדות עם לחץ גובר בדרישה להקל על המצב וסוכנויות להגנת הצרכן בודקות פוטנציאל של הפקעות מחירים לא סבירות וסוכני תיירות מתאמצים למצוא תוכניות חלופיות למבקרים מאוכזבים. עם זאת, עדיין לא ברור אם המאמצים הללו יספיקו כדי להציל את החוויה הפריזאית עבור תיירים רבים.