ערב הסעודית נפגעה ביום שלישי (22 באוגוסט) מסופות ברקים קשות ורוחות מזרחיות חזקות, מה שהוביל לנזק נרחב ברחבי המדינה. את עיקר מזג האוויר הסוער ספגו הערים מכה וג'דה, כמו גם כמה אזורים אחרים.

בזמן שעולי הרגל ניסו להקיף את הכעבה, הקובייה השחורה הענקית אליה מתפללים כל המוסלמים, ברק פגע במלון האייקוני Fairmont Makkah Clock Royal Tower, והאיר את שמי הלילה של יום שלישי במכה.

הסופה הביאה רוחות סערה של יותר מ-80 קילומטרים לשעה, אומר חוסיין אל-קטאני, דובר המרכז הלאומי למטאורולוגיה. התנאים היו דומים לסופה של 2015 שבה נפל מנוף במסגד הגדול, וכתוצאה נהרגו יותר מ-100 בני אדם ומפצעו מאות נוספים, אומר אל-קטאני.

סרטונים דרמטיים של הסופה החזקה שותפו בפלטפורמות הרשתות החברתית שהראו את עוצמתה האדירה של הרוח שהייתה כה עזה עד שהצליחה להסיר מחסומים כבדים. סרטוני הווידאו, שהראו את חומרת הסופה, תיעדו את קריסת עמודי החשמל על רקע גשם זלעפות וסופה מזרחית לעיר ג'דה.

גם תנועת עולי הרגל שנכחו במסגד הגדול של מכה נסחפו באותם משבי רוח חזקים. "זה היה מאוד מפחיד", אמר תושב מכה בשם מוחמד, שערך קניות בשיא הסערה. "הכל קרה תוך כמה דקות והתחיל לרדת גשם בצורה מטורפת".

תושב מכה, אבו מאיאדה, אמר לסוכנות הידיעות AFP שהוא יצא לקנות סיגריות ולתדלק את רכבו כאשר "הכל השחיר מולי. פתאום איבדתי שליטה על הרכב. לא יכולתי לראות כלום אז התחלתי להאזין לקוראן ברדיו. לא הבנתי מה קורה", סיפר.

המרכז המטאורולוגי הזהיר מפני סערות נוספות היום (רביעי) שיביאו גשם, רוח ורעמים לאזור מכה ובמקומות אחרים במערב סעודיה.