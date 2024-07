Angry mob of 'anti-tourism' protesters use water pistols to drench foreign visitors at restaurants in Barcelona - as thousands march on Catalan capital and call for tourists to 'go home' pic.twitter.com/OET7kviseE — Elijah (@Elijahwasike) July 7, 2024

מפגינים בברצלונה ריססו את המבקרים במים כחלק מהפגנה נגד התיירות היתר. מפגינים שצעדו בשבת באזורים פופולריים במרכזי תיירות מרכזיים קראו: "תיירים לכו הביתה". יתרה מכך, הם השפריצו על התיירים מים עם רובי מים, בעוד שאחרים נשאו שלטים עם סיסמאות כולל "ברצלונה לא למכירה".

הפעולות האלה בברצלונה דומות לאלה שהתנהלו באיים הקנריים ובמיורקה לאחרונה, תוך שהן מציינות את ההשפעה של עומס התיירים על עלויות המחיה ואיכות החיים של התושבים המקומיים. ההפגנה אורגנה על ידי קבוצה של יותר מ-100 ארגונים מקומיים, בראשות ה-Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic (אספת השכונות להקטנת התיירות).

Tourists in Barcelona sprayed with water as overtourism protest escalates https://t.co/l3axWdt2bA pic.twitter.com/3N2bfq0Bcv — Independent Lifestyle (@IndyLife) July 9, 2024

Spanish protesters fired water pistols at #tourists in #Barcelona in the latest demonstration against mass tourism. Thousands carried placards - “tourists go home” & “tourism kills the city”. Some confronted foreigners, spraying them or verbally challenging them. @thetimes pic.twitter.com/bIBvDBeUPC — Robert Smith (@OnyaDon) July 8, 2024

על פי נתונים רשמיים, כמעט 26 מיליון מבקרים לנו באזור ברצלונה בשנת 2023, והוציאו 12.75 מיליארד אירו (47 מיליארד שקל). עם זאת, לפי הארגונים המקומיים התיירים האלו העלו את המחירים והם מפעילים לחץ על השירותים הציבוריים, בעוד שהרווחים מתעשיית התיירות מחולקים בצורה לא הוגנת ומרחיבים את אי השוויון החברתי.

13 הצעות לצמצום מספר המבקרים פורסמו, כמו גם תוכנית ליישום מודל חדש של תיירות, כולל סגירת מסופי אוניות הקרוזים, רגולציה על מקומות הלינה והפסקת מימון ציבורי על קידום תיירות לעיר. ביום שבת הדגיש ראש עיריית העיר, ג'אומה קולבוני, שורה של צעדים שעליהם הכריז לאחרונה לצמצום השפעת תיירות ההמונים, כולל העלאת מס הלינה לארבעה אירו (16 שקלים) והגבלת מספר נוסעי ספינות הקרוזים.

Protesters spray water guns at tourists in Barcelona as thousands rally against overtourism https://t.co/fR97tGeCS3 pic.twitter.com/1o3IXoFSv0 — Michael Lisse (@mlisse) July 7, 2024

בסוף יוני הודיע קולבוני כי השכרת דירות נופש לתיירים תיפסק עד 2028 על ידי ביטול רישיונות השכרה לטווח קצר ליותר מ-10,000 דירות בעיר. הצעד אמור לעזור להפוך את הדיור לזול יותר עבור תושבים, לדברי קולבוני, שאמר כי דמי השכירות עלו ב-68 אחוזים בעשר השנים האחרונות, כאשר עלות רכישת בתים עלתה ב-38 אחוזים. עם זאת, קולבוני ספג ביקורת על כך שהתיר את קיומם של אירועים כגון תערוכת לואי ויטון בפארק גואל במאי, כמו גם את תחרות השיט הקרובה בטורניר גביע אמריקה.

כאמור, חוסר שביעות הרצון הגובר בברצלונה מהדהד מחאות דומות בחלקים אחרים של ספרד. באפריל התגייסו המקומיים באיים הקנריים למחות נגד עומס התיירים, והצביעו על התיירים כגורם להזנקת מחירי הדיור וגרימת נזק סביבתי. תלונות אלו משותפות למוקדי תיירות רבים ברחבי העולם אשר רשמו מספרי שיא של מבקרים לאחרונה, כאשר ענף התיירות חזר לשגרה מלאה ולמספרים גבוהים מאלה שהיו לפני הקורונה. באופן לא מפתיע, יעדי תיירות רבים יזמו צעדים והגבלות שנועדו להילחם בתיירות היתר, כולל מיסי תיירות חדשים או מוגדלים, קמפיינים שמטרתם להרתיע מבקרים בעייתיים והגבלת מספר מבקרים באטרקציות פופולריות.