ויקטוריה ואנדרו גור, זוג נשוי מבריסטול, היו אמורים לצאת לחופשה משפחתית בקוסטה ברווה בספרד. ויקטוריה בעלת אוטיזם ואנדרו הוא קטוע רגל, והם נעזרו בסיוע של נמל התעופה כדי להגיע למטוס של חברת ריינאייר. לאחר שהמטוס המריא, השניים נרדמו וכשהתעוררו הם גילו שהעלו אותם למטוס הלא נכון ושהם נחתו בליטא – 2,100 קילומטרים מהיעד שלהם.

השניים מספרים שכשעלו למטוס הם ביקשו מהדיילת לשבת ביחד וזו שינתה להם את המקומות לשורה השנייה שהיתה פנויה לגמרי, מה שגרם לכך שאף אחד לא שם לב שהם לא אמורים להיות בכלל על המטוס.

"המיניבוס לקח אותנו למטוס, הם בדקו את כרטיס העלייה שלנו והכניסו אותנו בלי בעיות", שיחזרה ויקטוריה. "לא ראינו את המשפחה שלנו עולה, אז שאלנו אם הם על הסיפון, והבטיחו לנו שכן. שתינו כמה משקאות, ואז הלכנו לישון מכיוון שקמנו מוקדם. כשנחתנו, היה ברור מאוד שאנחנו בליטא. הייתי מוטרדת ומפוחדת, לא הפסקתי לבכות. זה היה הסיוט הכי גרוע שלי".

We boarded Ryanair 'flight to Barcelona'… but woke up 1,300 miles away in LITHUANIA: Amputee and his wife describe 'unbelievable' mix up at Bristol airport before enduring mammoth two-day trek to Spain https://t.co/CRfCHIV8sw pic.twitter.com/OR4aErotOx — Daily Mail Online (@MailOnline) June 12, 2024

לאחר שהתברר הבלבול הזוג מתאר שהטייס זעם על הצוות שלא גילה את הטעות בזמן והוא הורה לעזור לשניים להגיע ליעדם המקורי. לצערם, לא היתה טיסה ישירה בין קובנה לברצלונה, אז הם נסעו לריגה, לטביה, והמריאו ממנה יום למחרת. כך, במקום טיסה ישירה של כ-1,100 קילומטר השניים עשו טיול של 4,100 קילומטרים בסך הכל.

ואם זה לא מספיק, המזוודות שלהם הורדו מהטיסה המקורית כי השניים לא היו על המטוס, כך שלאחר שהגיעו ליעדם המקורי הם נאלצו לחכות עוד יומיים לכבודה. "הם הסתכלו על כרטיסי העלייה למטוס שלנו כל כך הרבה פעמים. זה לא יאומן", סיכמה ויקטוריה. "שמעתי על מזוודות שהגיעו למקום הלא נכון, אבל לא על אנשים".

דובר ABM, חברת הסיוע בנמל התעופה, אמר: "אנו מבינים את החשיבות של אספקת שירותי סיוע מיוחדים בזהירות וביעילות. אנו עורכים כעת חקירה מלאה, החל מהעובדים ועד לכל השותפים שלנו בשדה התעופה, כדי להבין היכן יש לחזק תהליכים תפעוליים".