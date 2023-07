שני אירועי מזג אוויר קיצוניים מפצלים את איטליה בין שריפות ענק וגל חום בדרום וסערות עזות בצפון. ההבדלים הקיצוניים בין החלקים של המדינה מתרחשים לאחר גל חום כבד שסוחף את המדינה בשבועות האחרונים, כחלק מההתמודדות של יבשת אירופה כולה עם נזקי מזג האוויר. הרשויות באיטליה כבר הודיעו על פינוי של תיירים מאזורים שנפגעו ועל מותם של מספר אנשים.

שריפות ענק משתוללות בימים האחרונים באי התיירותי סיציליה, זאת לאחר שבזמן גל החום הטמפרטורות עלו ל-47 מעלות ביום שני. בתוך כך, התקשורת המקומית דיווחה על אישה בת 88 שמתה ביום שלישי בסן מרטינו דלה סקאלה, קילומטרים ספורים מבירת סיציליה, לאחר ששיבושים שנגרמו עקב השריפות מנעו משירותי החירום להגיע אליה בזמן. אחר הצהריים נמצאו גופות של שני בני אדם, כבני 75 ו-77, בבית שנפגע בשריפה בצ'יניסי, סמוך לשדה התעופה.

הרשויות סגרו חלק מהכבישים באי לאחר שדווחו יותר מ-55 מוקדי שריפות, כאשר מאות כבאים מאזורים אחרים באיטליה אמורים להגיע כדי לסייע במאבק. "מעולם לא ראינו דבר כזה", אמר תושב סן מרטינו דלה סקאלה לסוכנות הידיעות האיטלקית Ansa. "היינו מוקפים באש. לא יכולנו ללכת לשום מקום. בילינו את הלילה בכיכר. אלו היו רגעים איומים". יותר מ-1,500 בני אדם פונו מהאזור הפגוע ומספר בתים ניזוקו, מדווחות רשתות התקשורת האיטלקיות.

Fire now choking Palermo in Sicily. pic.twitter.com/TGhB8s3lnt — Brendan May (@bmay) July 25, 2023

Sicily is on fire. https://t.co/R3KyBPYsNY — tern (@1goodtern) July 25, 2023

נמל התעופה פאלקונה בורסלינו (Falcone Borsellino) בפלרמו נסגר ביום שלישי למספר שעות עקב השריפות, אך נפתח מחדש מאוחר יותר, כאשר טיסות מחברות התעופה הגדולות מורשות כעת לנחות ולהמריא, אך נרשמים במקום עיכובים גדולים. רוב חברות הלואו קוסט הופנו לשדה התעופה טראפאני (Trapani), על פי רשות שדות התעופה של פאלרמו. חשוב לציין כי נמל התעופה הגדול האחר של סיציליה שנמצא בעיר קטניה (Catania) יש כעת שירות מוגבל לאחר שריפה שפרצה באחד הטרמינלים בשבוע שעבר.

קטניה הושפעה גם מהפסקות באספקת החשמל והמים, בין השאר בגלל החום הקיצוני, לפי רויטרס. בעיירה קרובה די ריפוסטו (Carruba di Riposto), מעט צפונית לעיר קטניה, שריפת ענק מכלה אזור גדול של צמחייה עשירה. כאמצעי זהירות, תיירים פונו באתרי הנופש של דונה כרמלה (Donna Carmela) וסן אנטוניו (San Antonio) ובאזורי התיירות החקלאית של גאלא (Galea).

"נסענו אתמול מפלרמו לכיוון העיר טאורמינה בכביש מהיר", מספרת תיירת ישראלית שנמצאת כעת בסיציליה. "פתאום ראינו לפנינו שריפה מטורפת ואמרו לנו לחזור. חזרנו על עקבותינו, לקח לנו שעות רבות ועצרנו בצ'פאלו. מצאנו מקום קרוב לים והיום החלטנו שאנחנו נשארים בו שני לילות נוספים. אבל אנחנו מפחדים לזוז מכאן. שני שדות התעופה סגורים ואין אפשרות לצאת מהאי. פנינו לחברת הביטוח והם אמרו שאין מה לחדש, שניזהר ולא ננשום עשן. אנחנו לא יודעים איך לברוח מכאן".

At least five people have been found dead in Italy following violent storms in the north and wildfires in Sicily.



The government is considering declaring a state of emergency in the hardest-hit regionshttps://t.co/5JRVjmA9jv pic.twitter.com/sWzTqYBRHV — AFP News Agency (@AFP) July 26, 2023

Fast moving #wildfires in #Sicily now! This comes after record breaking temperatures were recorded yesterday!



This is From #Palermo airport on the northwest coast.



The #airport has been closed until 11am…



Via: @AeroportoPa pic.twitter.com/mJFInenqCn — Volcaholic (@volcaholic1) July 25, 2023

בין מאות הישראלים שנמצאים כעת באי, גם שי גלבוע ובני משפחתו ברחו מפלרמו. "ברחנו מהשריפות והיינו צריכים כבר לפני יומיים להמריא משדה התעופה בפלרמו לישראל. אבל בגלל השריפות, הטיסות בוטלו והיינו צריכים למצוא פתרון מהיר כי כל האי התחיל לעלות באש. בסופו של דבר נאלצנו לקחת מעבורת של חמש שעות כדי להגיע לצד השני של האי ועכשיו אנחנו מחכים לרכבת שתיקח אותנו לרומא. היו רגעים מלחיצים כי אנחנו עם ילדים והאש הייתה קרובה אלינו ואני שמח שהצלחנו לברוח מהאי".

בכל אזור דרום איטליה נרשמות כעת טמפרטורות גבוהות כחלק מגל החום שאוחז במדינה בשבועיים האחרונים. ברומא עלו קולות לסגור לתקופה הקרובה את אתר הקולוסיאום המפורסם לאחר שתיירים החלו להתעלף בהמוניהם במקום: "במקרה אחד, זמן התגובה היה 60 דקות בגלל מחסור במשאבים בהשוואה למספר הגבוה של קריאות חירום", אומר מרקו מילאני, ראש איגוד המשטרה של רומא. את הרעיון שאבו בעיר מעיר הבירה היוונית אתונה, לאחר שזו החליטה לסגור את האתר ההיסטורי של האקרופוליס בשעות החמות של היום. בתוך כך, 2,000 בני אדם נוספים פונו משלושה מלונות באזור פוליה (Puglia) בדרום איטליה כששריפה עצומה פרצה במפרץ סן פליצ'ה (San Felice) בוויאסטה (Vieste).

בצפון: סופות וברד בגודל של כדורי טניס

בימים האחרונים פקד את צפון איטליה מזג אוויר קשה, שהוליד גם סופות טורנדו ורוחות חזקות. בשבוע שעבר, 100 בני אדם נפצעו לאחר שברד בגודל כדור טניס ירד באזור ונטו (Veneto). האזורים הצפוניים ספגו את הגעתו של אוויר קריר יותר מצפון אירופה, עם גשם זלעפות וסערה במחוזות לומברדיה, טרנטינו אלטו אדיג'ה, ונטו ופריולי ונציה ג'וליה.

Hail storm hits Parma, Italy damaning hundreds of carshttps://t.co/e9HTn2nm9I#Italy #parma #hail #hailstorm #disaster #italynews #grandine #Parmagrandine pic.twitter.com/Ufo8hVnlLz — Unbelievable Events (@UnbelievableEv1) July 26, 2021

Venice itself was fairly battered by hail and thunder and lightning early this morning, but elsewhere in the north Italy there was much more damage. A scout was killed by a falling tree. More storms later today. https://t.co/vWtJHfciJB — jerry ubysz (@jerryubysz) July 25, 2023

ביום שני, מזג אוויר סוער גרם לנפילתם של עצים וחסם את המטרו בעיר הגדולה מילאנו, וחברת הרכבות של צפון איטליה Trenord אמרה שהרשת שלה חוותה נזקים ותקלות נרחבות. שירות הכיבוי של לומברדיה קיבל מאות פניות כאשר רוחות חזקות תלשו את הגגות מכמה בתים. ג'וזפה סאלה, ראש עיריית מילאנו, אמר שהתושבים המקומיים סבלו לילה ללא שינה כשהרוחות עלו על 100 קמ"ש. בלילה האחרון, במקומות מסוימים, ברד בגודל של כדורי טניס שפצעו אנשים, גרמו נזק למכוניות והרסו יבולים. אחת האטרקציות המרכזיות של העיר, טירת ספורצה (Sforza) מהמאה ה-15, נסגרה לציבור ביום שלישי בשל נזקים שנגרמו ממזג אוויר קשה.

בין הנפגעים ממזג האוויר הקיצוני בצפון איטליה, גם השחקנית הישראלית מיכל ינאי. מעדכונים שהעלתה לרשתות החברתיות, שיתפה ינאי כי רכבה ניזוק מהברד הכבד ואמרה כי לפי הדיווחים ישנם עוד כ-50 אלף רכבים נוספים שנפגעו.

Massive hail flow at street in Desio of Milan Italy (24.07.2023)



TELEGRAM JOIN https://t.co/yY0dMMK1fg pic.twitter.com/pxq1idM41n — Disaster News (@Top_Disaster) July 24, 2023

The considerable size of the the hailstones fallen in Friuli, Northern Italy, on July 24, 2023



[ TeleFriuli]pic.twitter.com/ZE1oEekYhy — Massimo (@Rainmaker1973) July 26, 2023

ילדה בת 16 נהרגה כשעץ נפל על האוהל בו ישנה במחנה קיץ סמוך לעיר ברשיה (Brescia), בעוד אישה בגיל העמידה מתה לאחר שנפגעה גם היא מנפילת עץ בליסון (Lissone), צפונית לעיר מילאנו. "מה שאנחנו רואים זה לא נורמלי. מעולם לא ראיתי דבר כזה, אנחנו לא יכולים להכחיש זאת יותר – שינויי האקלים משנים את חיינו. אנחנו לא יכולים להעמיד פנים שזה לא קורה ואנחנו בהחלט לא יכולים להמשיך לעשות כלום", אומר ראש העיר מילאנו, ג'וזפה סלה.