רצף מטריד של אירועים טרגיים התרחש בשבוע האחרון באיים השונים של יוון. בתוך כך, אתמול (א') נמצאה גופתו של תייר אמריקאי שהוגדר כנעדר במשך מספר ימים. התייר, שזהותו עדיין לא אושרה לפירסום, נמצא באי קטן בשם מתראקי (Mathraki), בו גרים בסך הכל 100 אנשים. גופתו נמצאה באזור סלעי באחד החופים באי.

לפי הדיווחים, הוא נראה לאחרונה ביום שלישי בבית קפה מקומי בחברת שתי נשים שעזבו מאז את האי הקטן. חבר של התייר דיווח עליו כנעדר לאחר שביום חמישי חזר לביתו ומצא את דלת הבית שלו פתוחה, האור דולק ומיזוג האוויר פועל. האיש, יחד עם תעודת הזהות שלו ומסמכי הנסיעה שלו, נעלמו.

Not as yet, the two American men (on Amorgos and Mathraki) both now described as retired policemen and both missing since Tuesday have left no trace. The two French ladies are presumed to be in a ravine on Sikinos. Searches continue in slightly better temps (Mathraki below). pic.twitter.com/dzekCIHCqY — Nomadpossum (@nomadpossum) June 16, 2024

בנוסף אליו, תייר הולנדי בן 74 נמצא אתמול על ידי מזל"ט של מכבי האש שוכב עם הפנים כלפי מטה מרחק של כ-300 מטרים מהמקום שבו נראה לאחרונה לפני שבוע, באזור אתונה. עדי ראייה מספרים שהוא נאבק בזמן שהלך תחת השמש הלוהטת.

בשבוע שעבר, ד"ר מייקל מוסלי, מגיש טלוויזיה בריטי, נמצא מת באי סימי (Symi) לאחר שהתמוטט בטיול. אשתו אמרה שהוא עשה את המסלול הלא נכון והתמוטט רגע לפני שהגיע למרינה, במקום בו לא ניתן היה לראות את גופתו.

ד"ר מייקל מוזלי | צילום: Brook Mitchell/Getty Images, טוויטר

בשבוע האחרון שרר ביוון חום כבד שטיפס עד 45 מעלות, שהוביל להפעלת פרוטוקול חירום של הצלב האדום. כחלק מההיערכות, חולקו בקבוקי שתייה בחינם בנקודות אסטרטגיות וניתן טיפול רפואי לכל מי שהיה זקוק לכך.

ביום שישי האחרון דווח על שתי נעדרות מצרפת באי סיקינוס (Sikinos), אי קיקלאדי מבודד בים האגאי, שבו חיים פחות מ-400 בני אדם. הנשים, אחת בשנות השישים לחייה והשנייה בשנות השבעים לחייה, עזבו את בית המלון שלהן כדי להיפגש - ומאז אבדו עקבותיהן.

בנוסף אליהן, באי אמורגוס (Amorgos) נמשכים החיפושים אחר תייר אמריקאי בן 59 שנעדר מיום שלישי שעבר. התייר, סגן השריף בדימוס של מחוז בלוס אנג'לס בדימוס, יצא לטיול סולו בתנאים חמים מאוד.

יוון צפויה להיות אחד היעדים הכי מבוקשים של הישראלים בקיץ הקרוב, זאת לאחר שיעדים כמו איסטנבול, אנטליה, סיני וירדן ירדו ממפת התיירות. בכל יום בקיץ צפויות להמריא מעל 30 טיסות לאיים השונים במדינה.