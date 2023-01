עם תחילתה של 2023, הצטרפותה של קרואטיה לאמנת שנגן הושלמה, וביקורת הגבולות תהפוך להרבה יותר קלה. המדינה גם תתחיל להשתמש באירו כמטבע הלאומי בעוד שנה, ונפרדת ממטבע הקונה הקודם. על הצטרפותה לאמנת שנגן ולמטבע האירו הצביעו המדינות החברות, והמדינה האדריאטית קיבלה תמיכה פה אחד, זאת לעומת רומניה ובולגריה שנדחו.

אמנת שנגן מאפשרת ל-27 המדינות החברות בה, ביניהן צרפת, גרמניה, אוסטריה וקרואטיה (האחרונה להצטרף), את האפשרות לפתוח את גבולותיהן אחת לשנייה, ובכך להקל את המעבר של אזרחיהן (כ-400 מיליון איש) בלי הצורך לעבור במעברי גבול. המשמעות היא תנועה חופשית של בני אדם, ביניהם מהגרים ותיירים, ביטול בדיקות מכס ברבים מהאזורים ומעבר מהיר של סחורות.

נגידת הבנק המרכזי, כריסטין לגארד, אמרה ביום ראשון: "אני מברכת את קרואטיה למשפחת האירו ולשולחן מועצת הממשל בפרנקפורט. קרואטיה עבדה קשה כדי להפוך לחברה ה-20 בגוש האירו וזה הצליח. אני מברכת את העם הקרואטי".

בחודש נובמבר בשנה הבאה תיכנס לתוקף מערכת ETIAS, לפיה אזרחיהן של כ-60 מדינות מהעולם, ביניהן גם ישראל, ייאלצו להגיש בקשה לכניסה לתחומן של מדינות שנגן. כך גם תיירים שירצו לבקר בקרואטיה, שכעת נכנסת לאמנה, יצטרכו למלא את הבקשה מבעוד מועד, ולשם 7 אירו עבור אישור כניסה לשלוש שנים.

החברה החדשה להצטרף לגוש האירו ואמנת שנגן. קרק, קרואטיה | צילום: Ilija Ascic, shutterstock

ים כחול ומשחקי הכס

בשנים האחרונות הפכה קרואטיה ליעד מרכזי למיליוני תיירים מרחבי העולם, שמגיעים למדינה היפה שלה רצועת חוף ארוכה עם הרים וצוקים שנשפכים לים האדריאטי. בשנת 2019, לפני הקורונה, הגיעו לקרואטיה כ-60 מיליון תיירים, והפכו את התיירות ל-20 אחוז מהתוצר וכ-17 אחוז מהתל"ג של המדינה.

קרואטיה אומנם הייתה חברה באיחוד האירופי כבר משנת 2013, אך היא שמרה על המטבע המקומי, הקונה, והמחירים בה עד כה היו נמוכים באופן משמעותי משאר המדינות הגדולות והיציבות של האיחוד. גם בגזרת מזג האוויר קרואטיה ידועה באחת המדינות החמות באזורה, מה שהופך אותה למגנט עבור תיירים מהיבשת ומעבר לה במהלך חודשי הקיץ.

צילומי הסדרה "משחקי הכס", שמו זרקור אדיר על העיר הקרואטית העתיקה דוברובניק, והפכו אותה לאחת הערים העמוסות ביותר בתיירים, עם ספינות תענוגות שמורידות אלפי תיירים בבת אחת. גם עיר הבירה זאגרב, העיר הגדולה במדינה והמרכז התרבותי שלה, זוכה בשנים האחרונות לתשומת לב ועלתה על מפת התיירות העולמית של תיירים רבים.

הפכה לאחת הערים המתויירות בעולם. דוברובניק, קרואטיה | יח``צ: Baloncici, Thinkstock

מתי רומניה ובולגריה ייכנסו לאזור שנגן?

רומניה ובולגריה חיכו למעלה מעשור לאישורן של המדינות החברות באמנה. עם זאת, הולנד הצביעה נגד הצעת הצטרפותה של בולגריה בגלל מה שהיא מכנה חששות של שלטון החוק שלא טופלו, ומספר ספקות לגבי חקיקה תלויה ועומדת להתמודדות עם שחיתות ופשע מאורגן.

בולגריה, שלה ממשלה זמנית מאז אוגוסט, ערערה על טענות אלה ואמרה שהאופוזיציה אינה קשורה לקריטריונים של שנגן. "שתי מדינות חברות הביעו הסתייגויות אבל אין להן שום דאגות מיוחדות ביחסים לשנגן", אמר שר הפנים הבולגרי איבן דמרדז'ייב בתום הפגישה, וציין כי ארצו מוכנה לנקוט ב"צעדים הדרושים" כדי לשכנע אותן בעתיד.

Last step completed! Council decision adopted - It is now formally confirmed that #Croatia joins #Schengen area as of 1 January 2023. #JHA pic.twitter.com/X6rgKVKOFu — Croatia in the EU (@CroatiaInEU) December 8, 2022

אוסטריה החליטה לדחות את בקשותיהן של בולגריה ורומניה בטענה שהיא "צריכה עוד זמן. כרגע, יש לנו 75,000 מהגרים בלתי רשומים באוסטריה – כלומר הם חצו גבול של האיחוד האירופי והגיעו לאוסטריה. צריך לפתור את זה קודם", אמר הקנצלר נהאמר.

בתגובה לכך אמר שר הפנים הבולגרי איבן דמרדז'ייב כי "הטענה של אוסטריה היא ששנגן לא עובד ועלינו לאחד את המאמצים שלנו לגרום לשנגן לעבוד כפי שהוא צריך, ואז להרחיב אותו עם בולגריה ורומניה. עד אז, בולגריה לא אחראית לבעיות הפנימיות באוסטריה".

אילבה ג'והנסון, הנציבה האירופית לענייני פנים, אמרה כי הנציבות תישאר אופטימית, והבטיחה שההצטרפות של שתי המדינות תתבצע לפני תום המנדט שלה. "כשאנחנו מאוחדים באיחוד האירופי, אנחנו כל כך חזקים, אנחנו יכולים להשיג כל כך הרבה. בקשר להצטרפות של רומניה ובולגריה, אנחנו לא מאוחדים וזה הופך אותנו לחלשים מאוד וזה גם מצער אותי".