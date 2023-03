A father has been tasered on a Jetstar flight from Perth to Melbourne after he refused to move to his allocated seat before take-off, claiming he wanted to stay seated next to his wife and child.



אירוע דרמטי התרחש ביום שבת האחרון על טיסת ג'טסטאר באוסטרליה לאחר שאב חושמל בטייזר על ידי שוטרים כאשר סירב לכאורה לחזור למושב שהוקצה לו. בוליק מאלו (Bolic Malou) ומשפחתו היו בטיסה לעיר פרת', שם הוא אמר שצוות הטיסה של הקצה לו מושב לפני שחזרו בהם ואמרו לו שזה לא נכון.

"הדיילת הקצתה לי מושב ליד המשפחה שלי, ואני שיחקתי עם הילד שלי ואז היא באה ואמרה לי, 'אדוני, אתה יושב במושב הלא נכון'", אומר מאלו. כדי להישאר עם אשתו וילדו הצעיר, מאלו שאל נוסע אחר אם הוא יכול להחליף איתו מושב. "חגורות הבטיחות כבר היו חגורות והוא אמר, 'זה בסדר, כולנו נוסעים לאותו מקום, אין בעיה'".

לאחר שהדיילת ווידאה עם הנוסע השני שהוא בסדר עם החלפת המושב, מאלו אמר שהיא עזבה אותם לנפשם. עם זאת, זמן קצר לאחר מכן הדיילת חזרה ואמרה לו שהוא חייב לזוז. "הבחור נתן לי את ההסכמה שאוכל לשבת כאן וכולם אמרו שכן", אומר מאלו. "היא אמרה לי שאני חייב לעזוב את המטוס, ואני אמרתי 'גברתי, לא עשיתי שום דבר רע, אני לא צריך לעזוב – אני רק רוצה לשבת ליד המשפחה שלי'".

על פי הדיווח, המשטרה הוזעקה למטוס לפני ההמראה, ומאלו נעצר ולווה החוצה. הוא אמר שהוא האמין כי הוא התיישב במושב הנכון, ולא הודיעו לו על מדיניות חברת התעופה לגבי הקצאת מושבים. בסרטון ניתן לראות את השוטרים מתקוטטים עם האב במעבר לעיני הנוסעים האחרים. לאחר מכן, אחד הסוכנים שלף את הטייזר, וגרם למאלו לצעוק ולהתפתל בייסורים בעוד שוטר אחר תפס אותו בראשו. "תעזבו אותו, תפסיקו" אשתו של מאלו צעקה בעודה מחזיקה את תינוקם.

"חמישה שוטרים, ארבעה אקדחי טייזר שונים בבת אחת", אומר מאלו בעודו מגיב לצילומים. "זה מתח חשמלי גבוה על אדם שלא עשה שום דבר רע. הרגשתי כמו חיה. חשמלו אותי, הוציאו אותי ודחפו אותי". מאלו טוען כעת שהיחס כלפי היה "בלתי הגיוני, במיוחד בהתחשב בעובדה שרק רציתי לשבת ליד משפחתי".

בעוד שהצילומים לא מראים מה קרה לפני מעצרו של מאלו, הנוסע ג'ורדן וונדי שהיה גם הוא על הטיסה, אומר שמאלו התנהל באופן "הגיוני למדי והמצב יצא לגמרי מפרופורציה. זה קרה כל כך מהר, הוא הסביר את עמדתו והמשטרה אמרה, 'אתה חייב לבוא איתנו', וזה מרגיש כאילו נתנו לו את האזהרה רק אחרי שכבר עצרו אותו", אומר וונדי. "בתוך רגעים הבלגן הגיע למעבר, לשאר המושבים וגם לאזור שלי ~ לא ראיתי את זה מגיע".

מאלו נמצא כעת בתנאי ערבות קפדניים, שמונעים ממנו לעזוב את העיר פרת' בזמן שמשפחתו כבר חזרה למלבורן. "אסור לי לעזוב את פרת' עד ה-26 ביולי – יש לי הרבה דברים שאני צריך לעשות במלבורן שמחייבים אותי ללכת ולחזור למשפחה שלי בהקדם האפשרי", אומר מאלו.

בינתיים, ג'טסטאר אימתה את הסיפור: "הצוות שלנו התקשר למשטרה לסיוע כאשר לקוח התעלל בצוות שלנו, וסירב שוב ושוב לבצע את הוראותיהם ולעבור למושב שהוקצה לו", כתבו נציגי החברה בהצהרה רשמית. "המשטרה הוציאה שני לקוחות מהמטוס, ואחד נעצר מאוחר יותר". הם סיכמו, "בטיחות הלקוחות והצוות שלנו היא בראש סדר העדיפויות שלנו, ולמרות שהרוב המכריע של הלקוחות שלנו מתנהגים יפה, יש לנו אפס סובלנות למי שלא".