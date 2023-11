עדית רוזנצוויג אבו, שגרירת ישראל בבלגיה, רצתה להקרין בפרלמנט הבלגי את הסרט שנערך על ידי דובר צה"ל ומציג את זוועות ה-7 באוקטובר. נשיאת הפרלמנט אסרה לעשות זאת, בטענה כי "מדובר בפרופגנדה".

"מפלגות רבות בבלגיה רואות בסרט הזה פרופגנדה", אמרה רוזנצוויג אבו, "הקרנו את הסרט לכלי התקשורת. חלק בחרו לא לבוא. מתוך 22 עיתונאים שבאו, רק ארבעה כתבו על זה. כלי תקשורת אחד יצא בכותרת: 'לא נגיע להקרנת הפרופגנדה של השגרירות הישראלית'. יש כאן הפגנות ענק פרו-פלסטיניות, תחת הסיסמה: 'From the river to the sea'. רוב המפגינים מוסלמים, אבל יש גם קומוניסטים בלגים, מפלגות הירוקים וחלק מהמפלגות הסוציאליסטיות".

לפני חודש אירע פיגוע בבריסל, כשרגע לפני משחק בין בלגיה לשבדיה מחבל פתח באש במרכז העיר וירה למוות בשני אזרחים. "חלק רואים את הפיגוע הזה כמסר מהדהד שהג'יהאדיסטיות זה עניין גלובלי, שאם חמאס מנצח עכשיו - זה בוסט אדיר לג'יהאד העולמי. מצד שני, יש כאלה שרואים את זה כ'אתם הבאתם את זה אלינו בגלל מה שישראל עושה, הרחובות שלנו פחות בטוחים'. יש האשמת המבצע ויש האשמת הטריגר".

דיברת עם נשיאת הפרלמנט, ניסית לשכנע אותה להקרין את הסרט בכל זאת?

"לא רק שאני מנסה, אנחנו נקרין את הסרט בשבוע הבא. אחת ממפלגות הימין לקחה על עצמה לשכור אולם בתוך הפרלמנט ולהזמין את חברי הפרלמנט להקרנת הסרט, בצד מחאה על התנהגות נשיאת הפרלמנט וועידת הנשיאים. מספר מפלגות הטילו וטו על הקרנת הסרט. אנחנו מאתגרים עכשיו חבר פרלמנט אחר חבר פרלמנט: אתה תגיע? אתה לא תגיע? אנחנו רוצים שהם יסתכלו בעיניים לצביעות: לקרוא לישראל מדינת טרור שמבצעת רצח עם, ולא להיות מוכנים לרגע להסתכל על האיום והטרגדיה שקרתה בישראל".

כשגרירת ישראל, את מרגישה מאוימת?

"בשבועות האחרונים רמת האיומים עלינו, השגרירים, עלתה במאות אחוזים. אנחנו מקבלים מיילים, הודעות, איומים ברשתות החברתיות. ריססו גרפיטי על חנות יהודית. האבטחה סביב בתי הספר היהודים ובתי הכנסת הוכפלה, אם לא שולשה. גם האבטחה עלינו".

לדברי רוזנצוויג אבו, "עוד לא סיימנו את הקרב. אנחנו באמצע הקרב, פועלים באינטנסיביות מטורפת ומצליחים למנוע החלטות אנטי-ישראליות, למרות מה שרואים כאן ברחוב. עם כל הקושי שאנחנו חווים בפרלמנט הבלגי, בשבוע שעבר חלק ממפלגות הקואליציה הכשילו שתי הצעות, אחת להטלת סנקציות כלכליות על ישראל והשנייה להכרה במדינה פלסטינית".