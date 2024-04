המשחקים האולימפיים בפריז 2024 כבר ממש מעבר לפינה. התפאורה המושלמת כבר שם, וסרטוני התדמית כוללים סוסים שחולפים על פני המזרקות של גני ורסאי הריקים, ברייקדאנס בפלאס דה לה קונקורד מול האייפל, הרחובות נטולי פסולת באופן לא אופייני, ורוכבי אופניים שועטים סביב שער הניצחון, שם מכוניות בדרך כלל נתקלות בפקקי ענק.

עם זאת, מאחורי התיאור האידילי הזה, 15.3 מיליון התיירים שצפויים להגיע לבירה הצרפתית בקיץ הקרוב עתידים להיתקל בכמה בעיות: מהמלחמה בישראל וחשש לפעולות טרור ענקיות, התפרצות מחודשת של מכת פשפשים וחולדות, גדרות ושיפוצים ברחבי העיר, שביתות ומחאות ועד אוהלי הומלסים ברחובות. האקסטרווגנזה הצרפתית ניצבת בפני לא מעט אתגרים שהיא תיאלץ לפתור לפני טקס הפתיחה ב-26 ביולי.

היחס לספורטאים הישראלים

מאז שהחלה המלחמה בישראל באוקטובר האחרון, צרפת והוועד האולימפי הבין-לאומי (IOC) נאלצים להתמודד עם זעם עולמי מצד ספורטאים פעילים פוליטית. רוב אלה מגיעים ממדינות ערביות ומוסלמיות, אך יש גם לא מעט שמגיעים ממקומות אחרים. בהדגשת הספורטאים הרוסים שנאלצים להתחרות כנייטרלים בעקבות המלחמה המתמשכת של רוסיה עם אוקראינה, עולות האשמות של חוסר עקביות שמופנות כלפי הבוסים האולימפיים ביחס לאתלטים ישראלים.

העיר מתגברת את סידורי האבטחה סביב אירועי האולימפיאדה | צילום: AFP Contributor, getty images

דובר הוועד האולימפי אמר בהצהרה שנשלחה במייל לאתר החדשות POLITICO כי הוא עוקב אחר המצב "וההשפעה שיש לו על ספורטאים ישראלים ופלסטינים", וציין כי "לאפליה אין מקום במשחקים האולימפיים". הוא הוסיף כי הוועדים האולימפיים הלאומיים של ישראל ופלסטין "פועלים בדו-קיום ובשלום כבר כמה עשורים".

באותה נשימה ובעקבות המתח הביטחוני שהולך וגובר ברחובי אירופה בכלל, הרשויות בצרפת נוקטות באמצעי אבטחה נרחבים כדי להבטיח את שלומם של ספורטאים – בעיקר בכפר האולימפי – אך גם מבקרים ותושבים. זה כולל הגברת נוכחות המשטרה, מעקב ואסטרטגיות אחרות למלחמה בטרור. צרפת העלתה לאחרונה את רמת הכוננות הלאומית לטרור לגבוהה ביותר והדבר משקף דאגה כללית לגבי פעילות טרור אפשרית, במיוחד באירוע הפתיחה שבו יצפו מאות אלפים ברחבי העיר ובאצטדיונים ואולמות הספורט.

כוחות הביטחון מתאמנים לקראת פעולות טרור אפשרויות במהלך המשחקים | צילום: JEFF PACHOUD, getty images

פשפשים, חולדות ואשפה

במהלך סתיו 2023, נראה היה שפריז, וצרפת בכלל, הפכו שטופות במגפת ענק של פשפשים. בתי מלון שרצו בחרקים הקטנים, המקומיים החלו לעטוף את מושבי הרכבת שלהם בשקיות אשפה ותיירים רבים דיווחו כי הם גילו שהם הביאו איתם את המזיקים הקטנים לבתיהם במדינות אחרות. אבל נראה שמשבר פשפשי המיטה של פריז עדיין לא תחת שליטה, ובעיר מנסים למגר לחלוטין את התופעה לפני תחילת המשחקים.

Authorities in France have begun a drive to exterminate bedbugs from Paris with the Olympic Games in the French capital approaching. According to a health agency report, bedbugs had infested more than one in ten French households between 2017 and 2022 https://t.co/JfPUY1Lr1R pic.twitter.com/rTgwUBOW4B — Reuters (@Reuters) October 2, 2023

כמעט באותו זמן, אספני הפחים של העיר פתחו בשביתה, והשאירו ערימות אשפה ברחובות פריז במשך שבועות ארוכים. מעבר לריחות הקשים והמראות הלא נעימים, האשפה הובילה לעלייה ניכרת באוכלוסיית החולדות בעיר שנאמדה בארבעה מיליון כבר בשנת 2020.

זה אולי לא מפתיע עם כל חוסר הישידות הזה שבעיית החולדות של פריז הפכה למכה של ממש, והפכה לוויראלית ברשתות החבריות. אוכלוסיית החולדות בעיר נאמדה בארבעה מיליון כבר ב-2020. למעשה, בפריז יש אוכלוסיית חולדות משוערת שמתחרה או אפילו עולה על האוכלוסייה האנושית בעיר. ערמות הזבל, הבנייה וגורמים אחרים יכולים לפעמים לאלץ אותן לעלות מעל לקרקע, מה שהופך אותן לגלויות יותר לעוברים ושבים.

עיר האורות – אזור בנייה

השינוי הבולט ביותר יהיה ככל הנראה הגידול בפעילות הבנייה. מקומות חדשים קמים ברחבי העיר, המוקדשים לענפי ספורט אולימפיים שונים. ברחבי העיר יהיו במהלך הקיץ אזורים מגודרים, כולל סביב אתרים תיירותיים. המבקרים בעיר יאלצו למצוא דרכים עוקפות בחלקים גדולים של העיר, במיוחד באזור הצפוניים שלה ובייחוד בימי טקסים ואירועים גדולים.

כדי לנסות ולשמור על היופי של פריז, הבנייה בין אמצע יוני לאמצע ספטמבר נאסרה לחלוטין, אלא אם ניתן להוכיח שמדובר במצב חירום. פיגומים ייאסרו למשך האולימפיאדה והפראלימפיאדה בגלל שמדובר בכיסוי שלדעת המארגנים מכער את העיר.

העיר כולה תחת שנייה ושיפוצים. כיכר הקונקורד | צילום: Chesnot, getty images

האתרים התיירותיים צפויים להיראות אחרת במהלך המשחקים. מגדל האייפל | צילום: Chesnot, getty images

האולימפיאדה היא גם זרז לשיפורי תשתית. התחבורה הציבורית צפויה לקבל תנופה, עם קווי מטרו חדשים ותדירות אוטובוסים מוגדלת. זה לא רק יועיל לספורטאים ולמבקרים במהלך המשחקים, אלא ישאיר מורשת מתמשכת עבור הפריזאים עצמם, מה שיקל על ניווט בעיר במשך שנים רבות. עם זאת, ממשלת צרפת המליצה לתושבי פריז להגביל את נסיעותיהם במהלך האולימפיאדה כדי למזער עומס רב מדי על מערכת התחבורה, ולעבוד מהבית במידת האפשר. כתוצאה מכך, עסקים רבים צפויים להיות סגורים במשך האירוע.

הומלסים ברחובות הבירה

כמחצית מ-200,000 חסרי הבית של צרפת חיים ברחובות או במקלטים בפריז ובאזור איל-דה-פרנס שמסביב, שם הם עשויים ליהנות מסיכויי עבודה טובים יותר, גישה לעמותות צדקה וקשר עם בני משפחה וחברים. לפי נתוני הממשלה הצרפתית שנחשפו בספטמבר האחרון, כ-1,800 הומלסים, רובם מהגרים, הועברו אל מחוץ לפריז מאז אפריל 2023 למקומות חלופיים ברחבי המדינה – שיעור של קצת יותר מ-50 איש בשבוע.

הרשויות בפריז מנסות להעביר את ההומלסים הרחק מעיני המצלמות והתיירים | צילום: MIGUEL MEDINA, getty images

אבל המצב ברחובות בכל זאת הוחמר בעקבות ההחלטות של בתי המלון לבטל את חוזי דיור החירום שלהם עם הממשלה כדי לפנות מקום לזרם התיירים הצפוי לקראת האולימפיאדה. כך שלמעשה משבר חסר בית הולך וגדל, כאשר 44 אחוזים מכלל ההומלסים בצרפת נמצאים בפריז – לא סוג הדימוי שהעיר רוצה להקרין כשעיני העולם מביטים אליה. על פי ההערכות, רבים מההומלסים יועברו לחלקים אחרים של העיר שבהם התיירים לא מבקרים ואין בהם שידורים של המשחקים.

מחאות והפגנות בזמן האולימפיאדה

צרפת היא מדינה שבה המחאה זורמת בעורקי האזרחים מאז ומתמיד, אבל נראה שבזמן האחרון הם מתעלים על עצמם. עובדי SNCF (מערכת הרכבות הלאומית של צרפת) שבתו במהלך שניים מתוך ארבעה סופי שבוע בפברואר, החקלאים שולטים בחדשות ומוחים על רשימה ארוכה של חוקים ותקנות, ומה שהתחיל כמחאה שלווה התדרדר במהירות לחסימת ערים מרכזיות, כולל פריז, עם חבילות חציר וטרקטורים, מה שהפך את התנועה לבלתי אפשרית.

עוצרים את התנועה. מחאת החקלאים, שער הניצחון | צילום: THOMAS SAMSON, getty images

לא מרוצים מההנהלה. עובדי מגדל האייפל | צילום: DIMITAR DILKOFF, getty images

במהלך השנה הקודמת והשנה הנוכחית התקיימו גם מחאות אקלים, עם קבוצה בשם Riposte Alimentaire שחבריה השליכו מרק על המונה ליזה בינואר האחרון. הלובר, אגב, בו מוצג הציור, העלה השנה את דמי הכניסה שלו ב-5 אירו – עלייה ראשונה מזה שבע שנים שללא ספק מתוכננת אסטרטגית כדי להרוויח מזרם התיירים.

בחודש שעבר אפילו נקודת הציון המפורסמת ביותר של צרפת הייתה תחת שביתה. עובדי מגדל האייפל, שלא היו מרוצים מהדרך בה המבנה האייקוני מנוהל, יצאו בצעדה והשאירו אותו סגור למשך שישה ימים באמצע חופשת הפסחא.