השריפות הגדולות שמשתוללות בקנדה גרמו לאובך כבד מאוד בשמי ניו יורק. המצב החמור הוביל לעיכוב של לא מעט טיסות שהיו אמורות לנחות ולהמריא מאחת הערים הכי עמוסות בעולם, כשאר דיווחים שונים מציינים שמשעות הבוקר כ-1,600 טיסות הושפעו מהמצב.

לפני זמן קצר ה-FAA, רשות התעופה הפדרלית, הודיעה שכל הטיסות לנמל התעופה לה גוארדיה (LaGuardia Airport), שנמצא בתוך העיר, כ-13 ק"מ ממרכז מנהטן, מבוטלות לגמרי. ההודעה מגיעה לאחר שבמשך היום רשות התעופה הודיעה על צמצום טיסות נרחב. כעת, כאמור, התקבלה ההחלטה לעצור את הטיסות לגמרי. בנוסף, טיסות רבות לנמל התעופה ניוארק, נדחות או מבוטלות.

The FAA halted flights bound for New York’s LaGuardia Airport as smoke from Canada’s wildfires cut visibility in the area. https://t.co/c3QmtBDBlQ pic.twitter.com/DQ1yMMjYnW — CNBC (@CNBC) June 7, 2023

נמל התעופה לה גוארדיה, הוא נמל התעופה השלישי בגודלו בניו יורק, אחרי JFK וניוארק, אך הוא מאוד משמעותי וגדול.

על פי ההערכות עד יום שישי המצב בעיר צפוי לחזור לקדמותו.