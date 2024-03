#BREAKING #HAITI #Ultimahora#Aviation #Aviacion



HAITI :#VIDEO HEAVY GUNFIRE NEAR THE MAIN INTL AIRPORT IN PORT-AU-PRINCE !

AIRPORT IS TEMPORARILY CLOSED!



Heavily armed gangs, estimated to control up to 80% of the country's capital, attempt to take control of the airport,… pic.twitter.com/Scoo3j6BCZ — LoveWorld World News (@LoveWorld_Peopl) March 4, 2024

האיטי הכריזה על מצב חירום לאחר שכנופיות חמושות הסתערו על שני בתי כלא גדולים בבירה פורט-או-פרנס ביום ראשון, שחררו על פי ההערכות כ-4,000 אסירים וגרמו לגל אלימות שהוביל למותם של עשרות בני אדם. האסירים נמלטו מהכלא הראשי של האיטי לאחר שכנופיות חמושות הסתערו על המתקן במהלך הלילה ומנסים כעת להשתלט על נמל התעופה של המדינה, מוסדות ממשלתיים ועל עיר הבירה. המטרה של הכנופיות היא החלפת הממשלה שמנסה להילחם בהם.

הפריצה לבתי הכלא מסמנת שפל חדש בספירלת האלימות של האיטי ומגיעה ברקע החודשים האחרונים שבהם כנופיות השיגו שליטה רבה יותר על הבירה, ובזמן שראש הממשלה אריאל אנרי מנסה לזכות בתמיכה מהאו"ם כדי שיישלח כוח ביטחון חיצוני במטרה לייצב את המדינה.

על פי דיווחים מהאיטי, במהלך הלחימה המתמשכת, כעת בעיר הבירה מתקיימות התקפות אלימות לעבר מתקנים ממשלתיים חיוניים. כאמור, כנופיות חמושות מנסות להשתלט על נמל התעופה הבין-לאומי הראשי של האיטי -Toussaint Louverture תוך חילופי ירי עם שוטרים וחיילים, מה שגרם לסגירתו ועצירת טיסות.

Gangs in Haiti try to seize control of main airport in newest attack on key government sites - https://t.co/dcpGl7CPWW PORT-AU-PRINCE, Haiti (AP) — Heavily armed gangs tried to seize control of Haiti’s main international airport on Monday, exchanging gunfire with police and so... pic.twitter.com/ZZyTpEZkw5 — phillynews215 (@phillynews215) March 4, 2024

The situation has gotten ridiculously tense in #Haiti. I don't know if the gangs are preparing for a last stand against the #US and #Kenyan peacekeepers. All the gangs, Jimmy BBQ and the G9 / Manyen You Manyen Tout, IZO 5 Second, 400 Mawozo, Chen Mechan took over the airport as… pic.twitter.com/3x4ncQhaZ4 — Beatrice Noel (@La2ndRevolution) March 5, 2024

האנרכיה בהאיטי קשורה לג'ימי צ'ריזייר, קצין משטרה לשעבר שהפך למנהיג כנופיה אכזרית המכונה "ברביקיו", והוא זה שתכנן את השחרור של אותם אלפי אסירים מסוכנים מבתי הכלא. צ'ריזייר, שמוביל ברית כנופיות חזקה בשם "משפחת G9 ובעלות הברית", הואשם זה מכבר באלימות מחרידה. לטענתו, הוא זכה לכינויו בגלל האכזריות שלו הכוללת שריפת יריבים בעודם בחיים. דיווחים טוענים שהוא תכנן את הטבח ומעשי האונס ההמוני ב-2018 בשכונת העוני לה סאלין בפורט-או-פרנס, שבו נהרגו יותר מ-70 בני אדם ומאות בתים נהרסו, על פי כלי התקשורת המקומיים.

הכנופיות השתלטו תוקפים מוסדות לאומיים בבירה פורט-או-פרנס | צילום: LUCKENSON JEAN, getty images

מספר המתים ממשיך לעלות | צילום: CLARENS SIFFROY, getty images

Jimmy "Barbecue" Cherisier and the Revolutionary Forces of the G9 Family are fighting for control of Haiti's Toussaint Louverture International Airport.



This would be a critical win for Barbecue and the G9 Family and Allies.



Let's GO! pic.twitter.com/QyEznejqSL — James Porrazzo (@JamesPorrazzo) March 5, 2024

למרות ההאשמות בהפרת זכויות אדם, צ'ריזייר זכה לתמיכה מסוימת בכך שהציג את עצמו כמגן על העניים. עם זאת, המבקרים אומרים שזהו מסך עשן שנועד לשלוט בעסקים מקומיים באמצעות סחיטה. לאחר פיטוריו מהמשטרה, הקים צ'ריזייר את ה-G9, שהואשם במספר מעשי טבח אזרחיים בשנים האחרונות. יש הטוענים כי קיים הסכם סודי בין צ'ריזייר לנשיא לשעבר, המאפשר ל-G9 לפעול ללא השלכות בתמורה לשמירה על הסדר. רצח הנשיא ב-2021 הכניס את האיטי לכאוס נוסף. כנופיות, כולל ה-G9, שולטות כעת ברוב עיר הבירה ומנהלות בה מניפה מסוכנת של חטיפות, הרג ואונס. אלימות זו מתווספת למחסור במזון, התפרצויות מחלות ומשברי דלק במדינה.

Crisis en #Haití | El primer ministro sigue fuera del país en medio de la espiral de violencia y la paralización de actividades ⬇️ https://t.co/hHqSEujvNu — Nodal (@InfoNodal) March 5, 2024

הפעולה האחרונה בבתי הכלא המרכזיים הללו מסמלת הסלמה מסוכנת בהאיטי שממדיה עדיין לא לגמרי ברורים. הרשויות חוששות שהאסירים המשוחררים יחזקו עוד יותר את עוצמת הכנופיות ויחריפו את המצב הקשה ממילא. צ'ריזייר הוא אחד מחמישה מנהיגי כנופיות הכפופים לסנקציות של האו"ם ושל ארה"ב אך ההשפעות של הסנקציות הללו עדיין לא ברורות.

ארצות הברית קוראת כעת לאזרחיה לעזוב את האיטי "בהקדם האפשרי" וממשלת ברזיל קוראת לקהילה הבין-לאומית ליישם את החלטת האו"ם לשלוח כוח רב-לאומי להאיטי. שלטונות ברזיל ציינו בהצהרה כי הם הובילו משלחת שלום של האו"ם להאיטי בין השנים 2004 ל-2017. המדינות מסביב להאיטי, ובראשן הרפובליקה הדומיניקנית שחולקת אי עם האיטי, מנסות כעת לאבטח את גבולותיהן מחשש שאנשים מהאיטי ינסו להגיע אליהן ברגל או דרך הים.