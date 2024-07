בלא מעט מדינות באירופה סובלים ממזג אוויר קיצוני בימים האחרונים, לאחר שגל חום קיצוני הגיע מאפריקה. בתוך כך, משרד הבריאות האיטלקי הכריז על 12 ערים שנמצאות תחת אזהרת החום הקשה ביותר, בקרואטיה דיווחו על הטמפרטורות הגבוהות ביותר שנרשמו בים האדריאטי אי פעם, בסרביה דיווחו על שימוש שיא בחשמל, במדריד המעלות לא מפסיקות לטפס עד ל-44 מעלות ובלא מעט מקומות ביוון נערכים לגל נוסף של חום קיצוני.

כבר בחודש מאי האחרון זיהו ביבשת שהקיץ הקרוב צפוי להיות חם מהרגיל. מי שבעיקר סבלה מכך עד עכשיו היתה יוון, בה כבר ביוני התחילו להתפשט שריפות רבות ואף דווח שכמה תיירים מתו בגלל מכות חום. כעת, באמצע יולי, נראה שעוד ועד מקומות מצטרפות לסיוט הגדול.

בניסיון למנוע מהחום הגדול להכריע את התיירים בשיא העונה הכי מבוקשת, בלא מעט מקומות החלו בפתרונות יצירתיים: ביוון למשל, החלו לפתוח ממקומות ממוזגים לציבור, על מנת שכולם יוכלו קצת לברוח מהחום כשהם מסתובבים בחוץ, כשהטמפרטורות באזורים מסוימים מגיעות עד ל-42 מעלות. באתונה החליטו להגביל את שעות הביקור באקרופוליס, המקום הכי מפורסם בעיר, לשעות הנוחות יותר.

בגן החיות ברומא מציעים קרח וקרטיבים לחיות ולמבקרים. "זה באמת מרגיש כאילו אנחנו בתנור עם מייבש שיער שמכוון אלינו", אמרה פטריציה ולריו, תיירת שהגיעה להופעה של קולדפליי בבירה האיטלקית.

Italy's health ministry issues red alert heatwave warning for seven cities, including Rome, with high temperatures set to last for 10 days.https://t.co/JiclATywOc