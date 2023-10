חברת אייר קנדה, החברה הלאומית של קנדה, הודיע האתמול בחשבון ה-X שלה (טוויטר לשעבר) שפיטרה טייס שעובד בשירותיה והתבטא נגד ישראל לפני כשלושה ימים כשכתב בין היתר: "היטלר גאה בישראל".

בעקבות הציוץ בחברת התעופה פירסמו כבר לפני שלושה ימים הודעה בה נכתב: "אנו מודעים לפוסטים הבלתי מקובלים של טייס החברה. אנו מתייחסים לעניין ברצינות רבה והוא הוצא משירות ביום שני, 9 באוקטובר. אנו מגנים בתקיפות את האלימות בכל הצורות".

כאמור, אתמול הטייס פוטר לאלתר: "אנו יכולים לאשר שהטייס המדובר אינו עובד יותר עבור אייר קנדה, לאחר התהליך שהחל ביום שני".

We can confirm the pilot in question no longer works for Air Canada, following the process initiated on Monday. https://t.co/U9rTkBM7Z2 — Air Canada (@AirCanada) October 11, 2023

חברת אייר קנדה מפעילה בשיגרה טיסות בין ישראל למדינה במטוסי דרימליינר. נכון להיום, החברה השעתה את כל טיסותיה בין המדינות עד לסוף החודש בעקבות המצב.