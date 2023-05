Asiana Airlines A321 lands safely at Daegu Airport in South Korea after the emergency exit door was opened by a passenger on approach. 9 people taken to hospital with breathing difficulties. pic.twitter.com/Jzed4PMDvc — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 26, 2023

אירוע חריג בדרום קוריאה: דלת המטוס של חברת Asiana Airlines נפתחה בזמן שהמטוס עוד היה באוויר והתכונן לנחיתה בעיר דאגו (Daegu), היום (ו').

על פי סרטונים שעלו לרשתות החברתיות ניתן לראות כיצד הנוסעים המבוהלים שהיו במטוס נאלצו לתפוס בידיות המושבים על מנת להישאר במקום, בזמן שרוח חזקה חדרה פנימה.

pic.twitter.com/jPlGXRb6sX — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 26, 2023

גורם רשמי בחברת התעופה ציין שנוסע בשנות ה-30 לחייו שישב במושב החירום הוא זה שככל הנראה פתח את הדלת כאשר המטוס היה כ-700 רגל (213 מטר) מעל הקרקע, שתי דקות בלבד לפני הנחיתה. חשוב לציין שבגלל הפרשי לחץ, לא ניתן לפתוח ידנית את דלת המטוס בגובה רב, ולכן הפתיחה שהיתה בגובה נמוך לא הובילה לתוצאות יותר חמורות.

אותו גורם אישר שהמטוס לבסוף נחת בשלום. כ-200 אנשים היו על המטוסף, מתוכם כ-6 אנשים צוות. על פי מכבי האש המקומיים, כ-12 בני אדם סבלו מפציעות קלות של בעיות נשימה ותשעה מהם נשלחו לבתי החולים בעיר.