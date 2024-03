View this post on Instagram A post shared by City of Miami Beach (@miamibeachnews)

מיאמי ביץ' התמלאה בסוף השבוע האחרון בגל הראשון של מבלי חופשת האביב השנתית, כשהרשויות המקומיות התכוננו לבואם עם אמצעי אבטחה מוגברים. רשויות אכיפת החוק המקומיות, המדינתיות והפדרליות הגיעו למיאמי ביץ' כדי לוודא שהדברים יתנהלו בצורה חלקה השנה, כשכבר בתחילת החגיגות נעצרו קרוב ל-100 אנשים.

חופשת האביב, או "ספרינג ברייק", היא תקופת חופשה לבתי ספר ואוניברסיטאות בעיקר באמריקה הצפונית, הנמשכת בדרך כלל שבוע או שבועיים בסביבות אמצע או סוף מרץ. חופשת האביב קשורה לעתים קרובות לטיולים, במיוחד עבור כ-1.5 מיליון סטודנטים, כשהיעדים הפופולריים כוללים חופים בפלורידה, מקסיקו והאיים הקריביים, כשבתקופה זו נוצר לאותם מקומות מוניטין של מסיבות שעלולות לכלול פשע, שיכרות ציבורית ותאונות, במיוחד כאשר מעורב אלכוהול בכל החגיגות האלה.

למרות שעסקים כמו ברים, מסעדות ונכסים להשכרה חשים עלייה בהכנסות במהלך חופשת האביב עם דחיפה כלכלית מבורכת, הקהל הגדול של החוגגים עלול להוביל לזיהום רעש, עומסי תנועה ושיבושים בשגרת היום של התושבים.

במיאמי לא רוצים לראות את אי הסדר של הסטודנטים | צילום: Joe Raedle, getty images

בשל ההתנהלות המפוקפקת והאי-הסדר שנוצרים בעקבות המוני הסטודנטים, העיר מיאמי החליטה לצאת השנה לקמפיין חריג שלמעשה קורא לאותם חוגגים שלא להגיע. הקמפיין שכותרתו "אנחנו נפרדים מכם" (We're breaking up with you), מציג סרטון עם מספר אנשים שמזדהים כמקומיים, ו"נפרדים" ממערכת היחסים עם חוגגי חופשת האביב. הקמפיין יוצא נגד מבקרים ש"רוצים להשתכר בפומבי ולהתעלם מחוקים" במקום ליהנות מהתרבות של העיר. הוא גם מציג קטעים של הכאוס מחופשת האביב האחרונה ומכנה את התקריות "נקודת השבירה שלנו" עם חופשת האביב.

מסע הפרסום ברשתות החברתיות מגיע שנה לאחר שמיאמי ביץ' הכריזה על מצב חירום בעקבות שני מקרי ירי קטלניים במהלך חופשת האביב הקודמת. זו הייתה השנה השלישית ברציפות שבה מיאמי ביץ' נאלצה לנקוט באמצעי חירום כדי לשלוט בהמונים. גורמים רשמיים במיאמי ביץ' אמרו שהעירייה תפעיל עוצר, בדיקות תיקים, גישה מוגבלת לחוף, מחסומים לבדיקת שיכרות ודמי חניה יקרים.

המשטרה תהיה נוכחת בהרבה מקומות | צילום: CHANDAN KHANNA, getty images

"האמצעים יבטיחו שהתושבים, העסקים והמבקרים שלנו יהיו בטוחים וישגשגו במהלך חופשת האביב", אמר ראש עיריית מיאמי ביץ', סטיבן מיינר, בהצהרה לאחרונה. "כולם מוזמנים ליהנות מהיופי והאירוח של העיר שלנו, אבל אנחנו עיר של חוק וסדר ואנו נאכוף את החוקים שלנו כל השנה, כולל במהלך חופשת האביב בחודש מרץ".

הכללים החדשים, שהוכרזו כחלק מהקמפיין הגיעו גם עם תזכורות למה שאסור בחופי האזור, כולל עישון סיגריות או מוצרי טבק מסוננים, צריכת אלכוהול או סמים, השמעת מוזיקה רועשת, ועוד. מושל פלורידה, רון דסנטיס, גם התחייב להגביר את נוכחות אכיפת החוק ביעדי חופשת אביב פופולריים כמו מיאמי ביץ', דייטונה ביץ' ופנמה סיטי ביץ'. "פלורידה אולי פופולרית לחופשת האביב, אבל היא לא מסבירת פנים לפעילות פלילית", אמר דסנטיס והוסיף, "פלורידה לא סובלת הפקרות וכאוס".