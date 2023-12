"British Airways bosses apologise for telling cabin crew what bras to wear under 'transparent' uniforms" https://t.co/tOxaWBvXAq via https://t.co/SxqRZAK3ex — Ronni Nicole #KPSS (@RonniNicole1) December 10, 2023

לאחר שנאלצה להתמודד עם ביקורת בעקבות הורדה של קומדיה יהודית מאמצעי הבידור שלה, חברת הדגל הבריטית, בריטיש איירווייס, אמרה לצוות הדיילות שלה ללבוש חזיות לבנות כיוון שחולצה שהונפקה כחלק מהמדים החדשים כל כך שקופה שאפשר לראות את הגוף. חברת התעופה גם אמרה לחברות הצוות להימנע מללבוש חזיות תחרה או חזיות מעוצבות מכיוון שהעיצוב עשוי להיות גלוי דרך החולצה.

לאחר שיצרה תרעומת מצד עובדי החברה, הנחיה זו נמחקה כאשר איגוד צוות הדיילים הרשמי אמר כי העובדה שהוא נאלץ לדון בכך מלכתחילה היא מביישת. "לא ייאמן שמצאנו את עצמנו במצב מביך שאנחנו נאלצים לדון באילו חזיות 'מותר' לחברות הצוות שלנו ללבוש בשנת 2023", נכתב במזכר האחרון של איגוד הדיילים של בריטיש איירווייס (BASSA) . "עם זאת, עם מספר עצום של חברות צוות, זה היה בדיוק המקום הלא נוח בו מצאנו את עצמנו", המשיך התזכיר. "אפשר לטעון שאפילו לא היינו במצב הזה אם החולצה לא הייתה שקופה מלכתחילה!".

בשנת 2019, בריטיש איירווייס נאלצה להתמודד עם ביקורת נוקבת על כך שהנפיקה לכאורה חוקים דומים לגבי הבגדים התחתונים של חברי הצוות. באותה תקופה, מנהיג איגוד בכיר מתח ביקורת על החברה וטען כי החברה מתעסקת ב"מיניות של המדים" לכאורה, והעלה חשש שהחולצה הלבנה שאותה לובשות הדיילות שקופה מדי.

עוזרת המזכירה הכללית דאז של האיגוד, דיאנה הולנד, אמרה שנודע לה על אנשי צוות שננקטו נגדם צעדי משמעת על לבישת סוג לא נכון של חזייה. "במאה ה-21, ברור שזה לא ראוי ולא מקובל שנשים יהיו במצב כזה בעבודה שבו ניתן לבזות אותן בגלל בחירת הבגדים התחתונים שלהן", כתבה הולנד בזמנו במכתב פתוח לחברת התעופה. בתגובה, בריטיש איירווייס הכחישה שדיילות הוענשו על לבישת תחתונים מסוג "לא נכון", ואחד מדוברי החברה אמר שלא הייתה שום כוונה לומר אי פעם לאנשי הצוות איזה סוג של תחתונים עליהם ללבוש.

בשנה האחרונה, בריטיש איירווייס עדכנה רבות מהנחיות הטיפוח שלה כדי לטפל בבעיות שוויון, למרות שחברת התעופה לא הרחיקה לכת כמו היריבה וירג'ין אטלנטיק, שנטשה את המדים המסורתיים מבוססי המגדר ומאפשרת לצוות ללבוש כל אחד מהעיצובים שלה.

בהצהרה לאירוע האחרון, דובר בריטיש איירווייס אמר: "הסרנו המלצה מההנחיות האחידות שלנו ונמשיך להקשיב לעמיתינו לגבי מה שהכי מתאים להם". חברת התעופה אמרה שההנחיות הן רק "המלצה" וכי היא תמיד התכוונה לפתח את תקני הטיפוח שלה לאורך זמן וברוח התקופה.