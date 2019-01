הסופה "פאבוק" בדרך לפגוע היום בתאילנד

הרשויות בתאילנד הוציאו הודעת אזהרה בנוגע לסופה "פאבוק" - מזג אוויר חריג שצפוי לפקוד החל מהיום בערב ועד שעות הצהריים בשבת (3-5/1) את אזור האיים המזרחיים ובתוכם האיים קוסמוי, קופנגן וקוטאו בהם נמצאים גם לא מעט מטיילים ישראלים.

לדברי מומחי התיירות של "המרכז למטייל תאילנד" בקוסמוי, מאז2011 לא נערכו בתאילנד לסופה בסדר גדול שכזה. כבר כעת נרשמות רוחות חזקות באיזורים, ובשעות השיא הן צפויות להתחזק והגלים צפויים להיות גבוהים מהרגיל. המקומיים כבר החלו להיערך | צילום: AP

בתוך כך, בנגקוק אייר ביטלה את הטיסות לסופ"ש הקרוב וכן גם המעברות בין האיים, כך שלמעשה אין יוצא ואין בא.

Tropical storm #Pabuk is nearing #Thailand. It could become the most devastating #Cyclone to hit the region since 1962. pic.twitter.com/fNyqjFrRGF