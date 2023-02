Rebels in Indonesia's Papua say images show abducted NZ pilot in good health https://t.co/KFiXtCxZgk pic.twitter.com/fePYodvFnE — Reuters (@Reuters) February 15, 2023

מורדים בדלנים במחוז פפואה השקט באינדונזיה פרסמו אתמול (שלישי) תמונות וסרטונים של אדם שלדבריהם הוא טייס מניו זילנד שאותו לקחו כבן ערובה בשבוע שעבר.

פיליפ מארק מהרטנס, מהעיר קרייסטצ'רץ' שבניו זילנד, טייס של חברת התעופה האינדונזית Susi Air, נחטף על ידי לוחמי מצבא השחרור של מערב פפואה, הזרוע החמושה של תנועת פפואה החופשית, שהסתערו על מטוסו החד-מנועי, זמן קצר לאחר שנחת על מסלול הנחיתה באזור פארו (Paro) במחוז נדגה המרוחק. כמו כן, טיסה היא הדרך המעשית היחידה לגשת לחלקים רבים של האזור ההררי.

המטוס, שנשא חמישה נוסעים, היה אמור לאסוף 15 פועלי בניין שבנו מרכז בריאות בפארו לאחר שקבוצת מורדים בדלנים בראשות אגיאנוס קוגויה איימה להרוג אותם, אמר מפקד מחוז נדגה, נמיה גוויאנגה. "התוכנית שלנו לפנות את העובדים הכעיסה את המורדים, שהגיבו בהצתת המטוס ותפיסת הטייס", אמר גוויאנגה, שהיה אחד הנוסעים במטוס. "אנו מצטערים מאוד על המקרה הזה".

https://t.co/JKrACbSQyf I want to offer my deepest sympathies to the friends and family of the New Zealand pilot taken hostage in Nduga. At the same time, the ULMWP Executive reiterates and reassures the New Zealand government and the world that we are to a peaceful. — Benny Wenda (@BennyWenda) February 10, 2023

המורדים שחררו את כל חמשת הנוסעים מכיוון שהם ילידים פפואנים, אמר דובר המורדים, סבי סמבום, מוקדם יותר. סמבום שלח סרטונים ותמונות ביום שלישי לסוכנות הידיעות AP שהציגו קבוצת חמושים, בראשות קוגויה, מציתים את המטוס על המסלול. בעודו יושב בתא הטייס של המטוס, קוגויה אמר שהוא לקח את הטייס כבן ערובה כחלק מהמאבק שלהם "לשחרור פפואה" מהשלטון האינדונזי.

בסרטון אחר נראה אדם שזוהה כטייס מהרטנס, עומד ביער מוקף בקבוצת אנשים חמושים ברובים, חניתות, חיצים וקשתות. בסרטון שלישי, האיש נצטווה על ידי המורדים לומר, "אינדונזיה חייבת להכיר בפפואה כעצמאית".

"לקחתי אותו כבן ערובה למען עצמאות פפואה, לא בשביל אוכל או שתייה", אמר קוגויה בסרטון כשהאיש עומד לידו. "הוא יהיה בטוח כל עוד אינדונזיה לא תשתמש בזרועותיה, לא מהאוויר ולא על הקרקע".

השר המתאם לעניינים פוליטיים, ביטחוניים ומשפטיים, מוחמד מחפוד, אמר שהממשלה עושה כל מאמץ לשכנע את המורדים לשחרר את מהרטנס "מכיוון שהעדיפות כעת היא לבטיחות החטופים. לקיחת אזרחים כבני ערובה מכל סיבה שהיא אינה מקובלת", אמר מחפוד בהצהרה בווידאו בשלישי. לדבריו, שכנוע הוא השיטה הטובה ביותר להבטיח את בטיחות בני הערובה, אך "הממשלה לא פוסלת מאמצים אחרים". מחפוד גם הדגיש את עמדת הממשלה לפיה פפואה היא חלק מאינדונזיה: "פפואה תישאר לנצח חלק לגיטימי מהמדינה המאוחדת של הרפובליקה של אינדונזיה".

מפקד משטרת פפואה, מתיוס פחירי, אמר לכתבים בג'איאפורה, בירת המחוז, כי הרשויות מבקשות להשיג את שחרורו של הטייס על ידי שיתוף מספר מנהיגי קהילה, כולל אנשי שבט וכנסייה, כדי לבנות תקשורת ולנהל משא ומתן עם המורדים.

סכסוכים בין תושבי פפואה הילידים לכוחות הביטחון האינדונזים נפוצים באזור פפואה העני, מושבה קולוניאלית הולנדית לשעבר בחלק המערבי של גינאה החדשה, המובדלת מבחינה אתנית ותרבותית מחלק גדול מאינדונזיה. פפואה התחברה לאינדונזיה ב-1969 לאחר הצבעה בחסות האו"ם, שנראתה באופן נרחב כרמאות. מאז, קיימת התקוממות ברמה נמוכה באזור העשיר במינרלים.

המחאה נגד השלטון האינדונזי נמשכת שנים ארוכות | צילום: Tatan Syuflana, ap

15 פועלי הבניין, שחולצו כבר ב-8 בפברואר על ידי כוחות הביטחון, הגיעו מאיים אחרים באינדונזיה כדי לבנות את מרכז הבריאות בפארו. הם מצאו מקלט בבית של כומר בכפר במשך מספר ימים לאחר שהמורדים איימו להרוג אותם. הבדלנים רואים בעובדים אזרחיים זרים ככאלה שמרגלים עבור ממשלת אינדונזיה. הסכסוך באזור גבר בשנה האחרונה, עם עשרות מורדים, כוחות ביטחון ואזרחים שנהרגו.

משרד החוץ והמסחר של ניו זילנד הוציא היום הצהרה ובה נאמר: "אנו מודעים לתמונות ולסרטון המופצים, אך לא נגיב עוד בשלב זה".