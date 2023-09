אירוע טרגי בטיסה: לאחר שטיסת ברישטיש איירווייז BA384 שהמריאה מלונדון נחתה ביעדה בניס, צרפת, אחד הנוסעים ניסה להעיר את הנוסעת שישנה לידו וגילה שהיא מתה.

הנוסע המבוהל הזעיק מיד את הצוות של הטיסה ואלה הזעיקו פרמדיקים של נמל התעופה בניס. לאחר ניסיונות החייאה קצרים, נאלצו לקבוע את מותה. על פי ההערכות הנוסעת, בת 73, קיבלה התקף לב בזמן שישנה בטיסה. מדובר בטיסה קצרה של כשעתיים.

דובר של חברת התעופה בריטיש איירוויז מסר: "למרבה הצער, אנו מאשרים שנוסעת נפטרה במהלך טיסה מלונדון מהית'רו לניס. מחשבותינו עם משפחתה בתקופה קשה זו. מעבר לזה, אין באפשרותנו לספק או לאשר פרטים נוספים על הנוסעת".

מקרים בהם נוסעים נפטרים במהלך הטיסה הם נדירים אך קורים. לפני שלושה חודשים דיווחנו על ילד בן 11 שמת במהלך טיסה מאיסטנבול לניו יורק. בחודש מאי האחרון נוסע ישראלי נפטר במהלך טיסה לתאילנד.