הפעילות בנמל התעופה הבין-לאומי של דובאי (DXB) הופסקה היום ל-25 דקות ביום עקב סערה עזה, נכתב בהצהרה מהרשויות המקומיות. הפעילות החלה מחדש, הוסיף נמל התעופה, אך בסך הכל בוטלו 21 טיסות יוצאות ו-24 טיסות נכנסות מאז השעה 12:02, ושלוש טיסות הופנו לנמלי תעופה שכנים אחרים, אמר דובר ל-Gulf News.

הגשמים העזים פוקדים כעת את איחוד האמירויות והמדינות שבאזור, הציפו חלקים מהכבישים המהירים והותירו כלי רכב נטושים בכבישים ברחבי דובאי. בינתיים, מספר ההרוגים בשיטפונות כבדים בעומאן השכנה עלה ל-18, בעוד שרבים עדיין נעדרים.

כאמור, הגשמים החלו בן לילה והותירו בריכות ענקיות ברחובות כשהרוחות החזקות שיבשו את הטיסות בנמל התעופה הבינלאומי של דובאי, העמוס ביותר בעולם לנסיעות בין-לאומיות וביתה של חברת התעופה הענקית אמירייטס. עד הערב, יותר מ-120 מילימטרים של גשם הציפו את דובאי, ממוצע האופייני לשנה שלמה במדינה, כשעוד גשמים צפויים להכות במקום בשעות הקרובות.

העיכובים ממשיכים

מכיוון שיש שיטפונות גדולים בכבישי הגישה מסביב לדובאי המובילים לנמל התעופה ותחזיות מזג האוויר הנוכחיות מצביעות על כך שמזג האוויר הסוער ימשיך לגרום לעיכובים ולשיבושים בשעות הבוקר המוקדמות מחר (רביעי, 17 באפריל), מוסרות רשויות נמל התעופה. "צוותי תגובה הופעלו ואנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם חברות תעופה ושותפי שירות אחרים כדי להחזיר את הפעילות הרגילה בהקדם ולמזער את אי הנוחות ללקוחותינו", אמר הדובר.

חברת התעופה של פליי דובאי אמרה גם היא שתנאי מזג האוויר הקשים באיחוד האמירויות השפיעו על לוח הטיסות שלה. "ביטלנו כמה טיסות וכרגע אנחנו חווים כמה עיכובים. אנו עובדים קשה כדי למזער כל הפרעה ללוחות הזמנים של הנוסעים שלנו ומתאמים עם כל הגורמים בנמל התעופה", נמסר בהצהרה של חברת התעופה. "נמשיך לעקוב מקרוב אחר תנאי מזג האוויר, ואנו מייעצים לנוסעים שלנו לאפשר זמן נוסף ביציאה שלהם לנמל התעופה ולבדוק את מצב הטיסה שלהם באתר החברה", אמר דובר פליי דובאי.

מה על הנוסעים לעשות?

נכון לעכשיו, לא קיים שינוי בלוח הטיסות בנמל התעופה בן-גוריון, אך הנוסעים מתבקשים לבדוק ישירות עם חברת התעופה שלהם כדי לקבל את המידע העדכני ביותר על מצב הטיסה שלהם ולאפשר זמן נסיעה נוסף משמעותי לפני היציאה לנמל התעופה. הרשויות גם קראו לנוסעים בדובאי להשתמש במטרו של דובאי לנסיעה קלה יותר, עם לוחות זמנים שהוארכו עד 3 לפנות בוקר הלילה. "אנו משתפים פעולה באופן פעיל עם שותפי השירות וחברות התעופה שלנו כדי למזער כל אי נוחות שחווים האורחים המוערכים שלנו", כתבו הרשויות של דובאי.