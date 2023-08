Hurricane Hilary hit Las Vegas

TT/ lil.minimariahh pic.twitter.com/jvP7pEJhOH — GrindFace TV (Entertainment) (@grindfacetv) August 20, 2023

ברחבי העולם מזג האוויר הקיצוני מביא לפגעי טבע קשים, עם עשרות אלפים שמפונים מבתיהם ושבירת שיאים. בקליפורניה מתכוננים ברגעים אלה להוריקן "הילארי" שמאיימת להביא איתה רוחות חזקות, הצפות וסיכון ממשי לחיי אדם, מצב חירום שהאזור נאלץ להתמודד איתו אחרי 84 שנים. גם בקנדה הרשויות המקומיות מפנות תושבים ותיירים לאחר ששריפות יער עצומות מאיימות על מספר ערים, זאת בזמן שבטנריף האש משתוללת כבר ארבעה ימים.

ארצות הברית: התושבים אוגרים שימורים ומים

סופת ההוריקן הילארי שאגה לעבר חצי האי באחה קליפורניה במקסיקו בתחילת היום (ראשון) כסופת הוריקן מוחלשת אך עדיין מסוכנת מקטגוריה 1 שעלולה להביא ל"שיטפונות קטסטרופליים ומסכני חיים" לאזור ולחצות לדרום מערב ארה"ב כסערה טרופית, מעדכן מרכז ההוריקנים הלאומי של ארה"ב (NHC). בינתיים בלאס וגאס מזג האוויר הוביל לשיטפונות וגשמים חזקים שלא נראו באזור זמן רב.

"כבר נאלצנו לעבור חוויות דומות. אנחנו יודעים מה יכול לקרות לנו. אנחנו חייבים להיות מוכנים עם אוכל, שימורים ונרות", אומרת מרלן הרננדז, עובדת במסעדה. הרוחות המרביות של הילארי הגיעו לכ-230 קילומטרים בשעה לפני האטה קלה ביום שישי, לפי ה-NHC. לפני ההיחלשות, הילארי הייתה הוריקן מקטגוריה ארבע - השנייה בעוצמתה בסולם ספיר-סימפסון.

Before Hurricane Hilary makes landfall, heavy rainfall, already caused several flooding of the streets in Las Vegas.



LAS VEGAS, NV#Hurricane #Weather #SanDiego #Baja #LosAngeles #Forecast #Hillary #Hilary #HurricaneHilary pic.twitter.com/vfSYRbg3wS — CarterRoamsOn (@CarterRoamsOn) August 20, 2023

Severe Flash flooding around Santa Rosalía, Baja California Sur, Mexico from Hurricane Hilary



Videos surfacing from Santa Rosalia#Hurricane #Weather #SanDiego #Baja #LosAngeles #Forecast #Hillary #Hilary #HurricaneHilary #Mexico #HuracanHilary pic.twitter.com/jUBwXpGdcL — T R U T H P O L E (@Truthpole) August 20, 2023

אזהרת הוריקן פורסמה עבור רצועת חוף בבאחה קליפורניה מפונטה אבראוחוס לקאבו סן קווינטין, ומשם אזהרה מהוריקן צפונה לאנסנדה. מטאורולוגים מזהירים כי למרות ההיחלשות הסופה נותרה חזקה. אדם אחד טבע ביום שבת בעיירה המקסיקנית סנטה רוסליה, בחוף המזרחי של חצי האי, כשרכבו נסחף בנחל שעלה על גדותיו. עובדי ההצלה הצליחו להציל ארבעה אנשים נוספים.

על פי התחזיות, הסופה עדיין צפויה להיכנס לספרי ההיסטוריה כסופה הטרופית הראשונה שתפגע בדרום קליפורניה מזה 84 שנים, ותביא לשיטפונות, מפולות בוץ, סופות טורנדו בודדות, רוחות חזקות והפסקות חשמל. התחזית גרמה לרשויות לפרסם הודעת פינוי לאי סנטה קטלינה, וקוראים לתושבים ולרוחצים בחוף לעזוב את יעד התיירות.

מושל קליפורניה גאווין ניוסום הכריז על מצב חירום, וגורמים רשמיים קראו לאנשים לסיים את ההכנות שלהם לפני השקיעה בשבת, כשהיום הסופה תגיע לדרום קליפורניה בארצות הברית ותקשה על האנשים באזור בהימלטות ובהכנות.

First hurricane to hit California since 1939 on the way Hurricane Hilary will hit Las Vegas on Sunday and Monday#HurricaneHilary pic.twitter.com/BQhZI8pHGu — Akıncı (@Aknc35624923) August 19, 2023

Hurricane Hillary Costco Update in Southern California. pic.twitter.com/jQT0ppHuw9 — City Fuckery (@CityFuckery) August 19, 2023

ההוריקן הוא אסון הטבע הגדול האחרון שזורע הרס ברחבי ארה"ב, קנדה ומקסיקו. האי מאווי בהוואי עדיין מתמודד עם תוצאות השריפות בשבוע שעבר, שהרגו למעלה מ-110 בני אדם והרסה את העיירה ההיסטורית לאהאינה, והפכה אותה לשריפה הקטלנית ביותר בארה"ב זה יותר ממאה שנה. בקנדה, הכבאים בשבת המשיכו להילחם בשריפות במהלך עונת השריפות הקשה ביותר במדינה.

קנדה: עשרות אלפים בורחים מהשריפות

השבוע נאלצו אלפי בני אדם באזורים המערביים והצפוניים של קנדה לברוח מבתיהם, כשלאחרים נאמר שהם צריכים להיות מוכנים לעזוב בהתראה של רגע. נכון לעכשיו, יש למעלה מ-1,000 שריפות פעילות ברחבי המדינה ושני שלישים מהן מסווגות כבלתי מבוקרות, על פי מרכז השריפות הבין-סוכני הקנדי.

במונחים של דונמים שרופים, עונת 2023 עולה בהרבה על כל השנים הקודמות. השריפות בוערות כעת במחוזות במזרח ובמערב, כולל בטריטוריות הצפון-מערביות ובמחוז קולומביה הבריטית. הקיץ הזה השריפות משכו את תשומת הלב של העולם כולו כשהעשן גרם לאיכות האוויר לצנוח בערים גדולות רבות בארה"ב וקנדה, כולל ניו יורק, וושינגטון די.סי וטורונטו.

The buildings burn but the trees are untouched in #Canada What is going on? pic.twitter.com/44UjOZFeZF — Jim Ferguson (@JimFergusonUK) August 20, 2023

A state of emergency is declared in West Kelowna as fires burn out of control. #Canada #CanadaFires pic.twitter.com/4lgux7nzww — Jim Ferguson (@JimFergusonUK) August 20, 2023

ההתמקדות בימים האחרונים הייתה בטריטוריות הצפון-מערביות שבהן מתרחשת אחת מפעולות הפינוי הגדולות בהיסטוריה של קנדה. תורים ארוכים של כלי רכב השתרכו בכביש המהיר מחוץ לעיר ילונייף (Yellowknife). גם הטיסות היוצאות מהעיר היו מלאות, כשהרשויות המקומיות קבעו כי ההזדמנות האחרונה להמראה מהאזור הייתה ביום שישי האחרון.

מוקד השריפות השני הוא בעיר קלונה (Kelowna) בקולומביה הבריטית, שם אלפים בורחים מהשריפה המתפשטת ביערות שבאזור נחל מקדוגל (McDougall Creek). על פי הדיווחים, כמעט 5,000 מבנים באוזר מערב קלונה פונו מיושביהם. הטיסות מנמל התעופה הבין-לאומי של קלונה הופסקו לגמרי על מנת לתת עדיפות מטוסי כבאות. More from Canada pic.twitter.com/7RjomJFcPv — UK Justice Forum Latest Video News Updates! (@Justice_forum) August 19, 2023 INSANE



APOCALYPTIC – Kelowna, British Columbia. Canada - Situational Update:



British Columbia has more than 360 active fires — more than any other Canadian province, according to the Canadian Interagency Forest Fire Center.



Note: The elites have reasons to declare a… pic.twitter.com/eEyFckH4o3 — {Matt} $XRPatriot (@matttttt187) August 20, 2023

גורמים רשמיים במחוז הקנדי של קולומביה הבריטית הפצירו בעשרות אלפי תושבים ותיירים להישמע לאזהרות ולהתפנות מאזורים המאוימים על ידי שריפות מאחר והן חמורות ומשנות כיוון במהירות. "אנחנו לא יכולים להדגיש מספיק עד כמה זה קריטי למלא אחר הוראות הפינוי כשהן מונפקות", אמר בווין מא, שר ניהול החירום של המחוז בשבת. "זה עניין של חיים ומוות לא רק עבור האנשים בנכסים האלה, אלא גם עבור כוחות ההצלה שמגיבים ראשונים שלעתים קרובות יחזרו כדי לנסות להפציר באנשים לעזוב". כ-30,000 אנשים היו תחת פקודות פינוי בעוד 36,000 נוספים נמצאים כעת בכוננות כדי להיות מוכנים לברוח מהאזור.

כמו כן, תיירי שריפות ומפעילי מזל"טים נקראו להתרחק כדי לאפשר לצוותי החירום לפעול בבטחה. "מל"טים הם סכנה משמעותית לצוותי האוויר שלנו הלוחמים בשריפות", אמר שר היערות של קולומביה הבריטית, ברוס רלסטון, ביום שבת. "עכשיו זה לא הזמן לצלם תמונות של שריפות פעילות. לא רק שזה חוסר אחריות, אלא גם אסור להטיס אותם באזורי אש".

טנריף: האש ממשיכה להשתולל כבר ארבעה ימים

זהו כבר היום הרביעי שבו שריפת יער שיצאה משליטה משתוללת באי טנריף שבקבוצת האיים הקנריים הספרדים. אלפי תושבים ותיירים פונו מהאי, ושירותי החירום של האיים הקנריים אמרו שיותר מ-26,000 בני אדם פונו עד יום שבת אחר הצהריים, עלייה חדה מ-4,500 המפונים ביום שישי.

האי האטלנטי הוא ביתם של כמיליון אנשים והוא גם יעד תיירותי פופולרי. הארכיפלג בן שבעת האיים ממוקם מול החוף הצפון-מערבי של אפריקה ודרום-מערב לספרד היבשתית, ובנקודה הקרובה ביותר שלהם, האיים נמצאים במרחק של 100 ק"מ ממרוקו. להבות עזות האירו את שמי הלילה במהלך הלילה ובשבת נראו מסוקים שופכים מים על אזורים קרובים לבתים שבהם עשן היתמר באוויר, עם כ-12,000 דונם נשרפו עד כה עם היקף של 50 ק"מ.

Tenerife

Desolador… pic.twitter.com/nRRqFPyNoN — Azucena (@Azucena67015389) August 20, 2023

השריפה הייתה בקנה מידה שלא נראתה בעבר באיים הקנריים, אמרה נשיאת מועצת טנריף, רוזה דבילה, לכתבים, והוסיפה כי העדיפות היא "להגן על חייהם של אנשים". השריפה לא הרסה אף בתים עד כה, ציינה דבילה, תוך שהיא מציינת לטובה את פעילותם של לומי האש. אזורי התיירות הפופולריים של האי לא הושפעו עד כה ושני נמלי התעופה שלו פועלים כרגיל.

השריפה פרצה ביום רביעי האחרון בפארק לאומי הררי סביב הר הגעש טיידה - הפסגה הגבוהה ביותר בספרד - על רקע מזג אוויר חם ויבש. השריפה בוערת באזור הר תלול וסלעי עם עצי אורן, כשלידה מספר עיירות שהגישה לכבאים אליהן קשה ביותר.

This is Tenerife a small island off the coast of Spain - it’s currently engulfed in fire too!



What is going on? pic.twitter.com/aq5nBPhgnb — Gavin Elwes (@GavinElwes) August 20, 2023

This really doesn’t look good #fire #tenerife pic.twitter.com/bPksAtwkJm — Stani Klajban (@stani320) August 17, 2023

האיים הקנריים נמצאים בבצורת במשך רוב השנים האחרונות, בדיוק כמו רוב ספרד היבשתית. האיים רשמו בשנים האחרונות גשמים מתחת לממוצע בגלל שינוי דפוסי מזג האוויר שהושפעו משינויי האקלים. חום לוהט ומזג אוויר יבש השנה תרמו לשריפות קשות בצורה יוצאת דופן באירופה, כולל באי לה פלמה בספרד ביולי.

מדענים טוענים ששינויי האקלים הובילו לאירועי מזג אוויר קיצוניים תכופים וחזקים יותר. גורמים רשמיים באיחוד האירופי האשימו גם את ההתחממות הגלובלית בהגדלת התדירות והעוצמה של שריפות בר באירופה, וציינו ש-2023 הייתה השנה השנייה בנזקי שריפות אחרי 2017.