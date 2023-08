ענן גדול נצפה היום (ראשון) מעל הים של העיירה אנדרטקס (Andratx), שם מתחוללות בשעות האחרונות סופות קשות. העיירה, אחד היישובים של האי מיורקה, באיים הבלאריים שבספרד, הושפעה מהסופות שנרשמו בקבוצת האיים, יותר מכל.

מוקדם יותר היום ירד מעט גשם אולם לא היה בו די כדי להתריע על מה שעתיד לבוא. דיווחים מהאזור מציינים שהסערה הייתה פתאומית ולוותה בגשם כבד – כמעט 60 מטרים, וברד, שלווה במשבי רוח עזים. זאת, בשעה שהשמיים הלכו והחשיכו מעל האי.

The terrifying winds storm in Mallorca of Balearic Islands, Spain (27.08.2023)



TELEGRAM JOIN https://t.co/yY0dMMK1fg pic.twitter.com/bpe7ZGDmw6 — Disaster News (@Top_Disaster) August 27, 2023

The massive winds storm in Mallorca of Balearic Islands, Spain (27.08.2023)



TELEGRAM JOIN https://t.co/9cTkji5aZq pic.twitter.com/Am79OxkAyK — Disaster News (@Top_Disaster) August 27, 2023

האי מיורקה, יעד פופולרי לתיירים מהארץ ומהעולם, כבר ידע נזקים קשים בעקבות מזג אוויר שיצא משליטה; בפברואר האחרון נרשמו שם סופות שלגים והאי כולו כוסה לבן, בגובה של כמעט ארבעה מטרים, לצד אזהרות מסע בעקבות הסערה "ג'ולייט" שפקדה אותו.