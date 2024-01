ישראל הודיעה כי תתחיל ביום שלישי את תוכנית ההתפלה באיי לקשאדוויפ (Lakshadweep) בהודו, מהלך שעשוי להגביר את התיירות בארכיפלג ההודי על רקע המחלוקת המתמשכת סביב האיים המלדיביים. כזכור, באיים המלדיביים החליטו לבחון חוק שיאסור על ישראלים להיכנס למדינת האיים על רקע המלחמה.

מעבר למשבר בין המלדיביים לבין ישראל, המלדיביים גם הסתבכו עם הודו, כאשר כמה חברי שרים במדינת האיים יצא בהתבטאויות מזלזלות לגבי ביקורו של ראש הממשלה ההודי נרנדרה מודי באיי לקשאדוויפ. ביום ראשון האחרון ממשלת המלדיביים השעתה שלושה מסגני השרים שלה לאחר שביקרו את מודי, והסיקו כי מדובר בניסיון להקרין את טריטוריית האיחוד (יחידה מנהלית בהודו שנשלטת ישירות על ידי הממשל לעומת המדינות הפדרליות של הודו) כיעד תיירותי חלופי לאיים המלדיביים. כמו כן, השליח המלדיבי להודו זומן למשרד לענייני חוץ אתמול (שני) והביע דאגה חריפה מההתבטאויות נגד מודי ברשתות החברתיות של אותם שרים.

שגרירות ישראל פרסמה פוסט ברשת החברתית ב-X: "היינו בלקשאדוויפ בשנה שעברה בעקבות בקשת הממשלה הפדרלית של הודו ליזום את תוכנית ההתפלה". השגרירות שיתפה את התמונות של החופים ההודיים היפים בלאקשדוויפ והוסיפה: "למי שעדיין לא היה עד ליופי התת-ימי הטהור והמלכותי של איי לקשאדוויפ, הנה כמה תמונות המציגות את הקסם של האי הזה".

נכון לימים הראשונים מאז ההכרזה על פיתוח האיים והניסיון להרוויח את התיירים שמגיעים לאיים המלדיביים, נראה שהעניין בלקשאדוויפ עולה. ידוענים רבים בהודו דחקו באנשים דרך הרשת החברתית X לחקור יעדי תיירות מקומיים במקום לנסוע לאיים המלדיביים. בינתיים, החיפושים בגוגל של לקשאדוויפ נמצאים בשיא שלהם ב-20 השנים האחרונות ואתר התיירות ההודית MakeMyTrip הודיעה ביום שני כי היא ראתה עלייה של 3,400 אחוז בחיפושים בפלטפורמה עבור הארכיפלג מאז ביקורו של ראש הממשלה.

המקום שבו מי טורקיז נושקים לאיים ירוקים

הארכיפלג עוצר הנשימה של איי לקשאדוויפ, השוכן 400 ק"מ מחופי הודו, הוא סימפוניה של חופים בתוליים, אלמוגים שופעי חיים וקצב נינוח. האיים רחוקים מהמוני התיירים והחופים המפותחים מדי, עם עצי דקל המקיפים את חופי השנהב ומי טורקיז חמימים. הארכיפלג מתאים לחובבי השמש, צוללנים, ואלה שכמהים לגמילה דיגיטלית.

חופים מדהימים כמו במלדיביים | צילום: sanrayu, shutterstock

הדקלים הירוקים מקיפים את החופים היפים | צילום: sanrayu, shutterstock

שוניות האלמוגים התוססות לקשאדוויפ פועמות עם מגוון מדהים של חיים ימיים. לצד דגים צבעוניים אפשר למצוא צבי ים חינניים ואפילו כרישים כשכל צלילה כאן היא שער לעולם תת ימי מופלא.

אבל הקסם של לקשאדוויפ משתרע מעבר לפני המים. שיט בקיאקים דרך יערות מנגרובים חושף מערכת אקולוגית תוססת שופעת שירת ציפורים ואור שמש. גלישת רוח על פני לגונות בצבע טורקיז מכניסה קצת אקשן לחופשה, או לחלופין אפשר פשוט להתמקם עם ספר טוב בצל של עצי קוקוס.

המחירים במלונות עדיין נמוכים באופן יחסי | צילום: sixpixx, shutterstock

עם זאת, אפילו גן העדן הזה מתמודד עם אתגרים. עליית פני הים והצעות פיתוח מאיימות על האיזון העדין של המערכת האקולוגית של לקשאדוויפ ואורח החיים הייחודי של תושביה. תיירות אחראית ממלאת תפקיד מכריע בהבטחת תכשיטי האזמרגד הללו נשארים בתוליים לדורות הבאים. כעת גם מפעל ההתפלה החדש עתיד לסייע לפיתוח של האי ושימוש במי הים כדרך טובה לחסוך במים הנחוצים לאיים.

הלינה בלקשאדוויפ גם היא לא שונה כל כך מהלינה במלדיביים. בין ריזורטים מפנקים על קו המים, לוילות עץ מתחת לעצי הדקל. כיום המחירים במלונות של הארכיפלג זולים בהרבה מאלה של המלדיביים, אך המחירים צפויים כמובן לטפס ככל שהעניין ביעד יעלה גם הוא.

איך מגיעים ללקשאדוויפ?

למרבה הצער, אין טיסות בין-לאומיות ישירות הנוחתות בלאקשדוויפ. השער של התיירים יהיה נמל התעופה הבינלאומי קוצ'ין (CCJ) בקרלה, הודו. אייר אינדיה מפעילה טיסות יומיות מערים גדולות בהודו כמו דלהי, מומבאי, בנגלור וצ'נאי לקוצ'ין. מקוצ'ין, תוכלו לקפוץ על טיסת המשך לאי אגאטי (AGT) או לאי בנגאראם (BPF), שני האיים היחידים עם שדות תעופה בלאקשדוויפ. צפו כי זמני הטיסה יהיו בסביבות 1-1.5 שעות.

לארכיפלג אפשר להגיע בטיסה או בהפלגה | צילום: Mohijaz, shutterstock

ניתן להגיע ללקשאדוויפ גם דרך הים מנמלים הודיים שונים, כולל קוצ'ין, בייפור, מנגלור, מומבאי וגואה. הפלגות אלו מציעות מסע נופי לאיים, ולעתים קרובות עוצרים במספר יעדים לאורך הדרך. זמן השיט יכול לנוע בין 14 ל-20 שעות, תלוי במסלול הטיול.

אישור מיוחד חובה לכל התיירים המבקרים בלאקשדוויפ. אישור זה ניתן לקבל באופן מקוון דרך האתר הרשמי של Lakshadweep Tourism או דרך סוכני נסיעות רשומים.