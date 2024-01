מאז החלה המלחמה בעזה, ברחבי העולם יש לא מעט הפגנות פרו-פלסטיניות, בעיקר במדינות כמו טורקיה ומרוקו, אך גם ביעדים באירופה כמו לונדון ופריז. ההפגנות הללו גורמות לא פעם ללא מעט שיבושים, אך נראה שאתמול נחצה רף חדש, כאשר מפגינים צעדו לעבר נמל התעופה JFK בניו יורק, אחד מנמלי התעופה הגדולים בעולם וגרמו לשיבוש לוח הטיסות.

על פי הדיווחים, ההפגנה התקיימה אתמול (ב') בצהריים, בכבישים שמסביב לנמל התעופה, מה שהוביל לפקקים רבים בדרך לשדה ולכך שלא מעט נוסעים איחרו את טיסתם. בנוסף, טיסות רבות התעכבו כי גם הצוותים לא הצליחו להגיע בזמן. משטרת ניו יורק הוציאה המלצה לצאת לטיסה מוקדם מהרגיל, זאת בנוסף לעובדה שמדובר ביום הראשון של השנה החדשה שהוא עמוס גם ככה.

בשלב מסוים המפגינים החלו לצעוד לכיוון טרמינל 4 במטרה לשבש עוד יותר את הפעילות בנמל ואף הפריחו בלונים לאוויר בניסיון לסגור את המרחב האווירי. ברשות התעופה האמריקאית מציינים שעדיין אי אפשר לשייך בוודאות את הפרחת הבלונים למפגינים, אך העובדה שהיא התקיימה במקביל להפגנות, מעלה מאוד את החשד. גורמים במשטרה הגדירו את המעשה כאקט ש"מהווה סיכון בטיחותי".

BREAKING:



Anti-Israel protesters launch a large balloon in front of JFK Airport, trying to shut down the airport.



They launched the ballon as planes were landing and taking off.



They were clearly willing to gamble with the lives of hundreds of people. pic.twitter.com/V0O8LvnG9q — Visegrád 24 (@visegrad24) January 1, 2024

בשלב מסוים התקבלו דיווחים על כך שמפגינים עושים את דרכם לנמל התעופה הנוסף באזור - לה גוארדיה. בסופו של דבר ההתקהלויות התפזרו ועל פי רשות התעופה הפגיעה בלוח הטיסות היתה מינימלית. בנוסף, במשטרת ניו יורק ציינו שלמרות הסיכון, לא נעצרו מפגינים במהלך האירוע.