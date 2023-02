רעידת האדמה הקטלנית שהתרחשה לפני עשרה ימים בדרום טורקיה וסוריה, אמנם ירדה קצת מסדר היום התקשורתי בארץ, אך צוותי חילוץ רבים, שכללו גם משלחת ישראלית, עדיין עובדים במרץ על מנת לנסות ולחלץ ולסייע במה שניתן. על פי ההערכות, הליך הפינוי ייקח חודשים ולאחר מכן הליך השיקום יכול לקחת גם שנים ארוכות.

ככל שהימים עוברים מתגלים עוד ועוד צילומים המתעדים את ההרס והחורבן שרעידת האדמה השאירה אחריה. בתוך כל אלו, בימים האחרונים עלו סרטונים שמראים את ההבדל בעיר אנטקיה (Antakya), שנמצאת בלב מוקד הרעש, במחוז האטיי. על פי אחד הסרטונים ניתן לראות את הרחוב הראשי באנטקיה בזמן חג המולד, אל מול המראות שלו לאחר רעידת האדמה.

בסרטון נוסף מהעיר ניתן לראות השוואה שצולמה מרחוב בשנת 2018 לעומת אותו המקום ב-13 בפברואר, כשבוע לאחר רעידת האדמה. בנוסף לזאת, דיווחנו על טירת גזיאנטפ (Gaziantep) שעמדה איתנה במשך כ-2,000 שנה ונפגעה קשה בעקבות הרעש. טירת האבן ההיסטורית, הידועה בשם Gaziantep Kalesi, נבנתה לראשונה כנקודת תצפית על ידי האימפריה החתית במהלך האלף השני לפני הספירה. הטירה הורחבה לביצור גדול ולאחר מכן שימשה את האימפריה הרומית במאה השנייה והשלישית לספירה. בשנים האחרונות היא הפכה למרכז חשוב לקהילת הארכיאולוגים, אתר תיירות חשוב וסמל מרכזי לתושבי המקום.

תיירות באנטקיה

על אף שאזור רעש האדמה הינו אזור לא מאוד תיירותי, בטח שלא לתיירים הישראלים' שבעיקר טסים לאיסטנבול (800 ק"מ ממוקד רעידת האדמה) ואנטליה (600 ק"מ), עדיין מדובר בעיר מרכזית עם לא מעט מלונות ואטרקציות מקומיות.

העיר, בה גרים כ-400 אלף תושבים, שוכנת על גדות נהר האורונטס והיא הוקמה בשנת 300 לפנה"ס (בשם אנטיוכה). היות ומדובר בעיר המרכזית של מחוז האטיי, נמצא בה גם המוזיאון הארכיאולוגי החשוב של האזור. עוד בעיר יש מסגדים יפים לביקור, עיר עתיקה מרשימה וכמה מסעדות מקומיות מומלצות.

בחיפוש בבוקינג נמצא שבאנטקיה היו 15 מלונות החל מ-200 שקלים ועד 1,800 שקלים ללילה.

האם בטוח לטוס עכשיו לטורקיה?

לאחר האירוע, בסוכנויות הנסיעות דיווחו על האטה בהזמנת חבילות נופש חדשות למדינה הכי מבוקשת אצל הישראלים. מצד שני, לא נרשמו ביטולים רבים של הזמנות קיימות.

זיו רוזן, מנכ"ל קבוצת גוליבר, אמר לפני שבוע: "טורקיה היא אחד היעדים המבוקשים והחביבים על הישראלים בעת האחרונה. מניסיוננו, אירועים כאלה בדרך כלל מובילים לירידה בביקושים לטווח הקצר. אנחנו לא רואים ביטולים, אך מנגד מורגשת ירידה מובנת להזמנות לימים הקרובים בטורקיה והסטה ליעדים אחרים דוגמת יוון, גיאורגיה ודובאי. מניסיוננו וככל שרעידת האדמה לא תמשך או תחריף חלילה, אנו מעריכים שנחזור לראות את טורקיה במקומות הראשונים בטבלת ההזמנות לחופשות, במיוחד לחג הפסח הקרוב".

איסטנבול | צילום: Nick N A, Shutterstock

> יעד השנה של 2022: איסטנבול

חשוב לציין שמאז רעידת האדמה לא יצאה הודעת אזהרה של משרד החוץ להגיע לאיסטנבול או אנטליה, אך כן ניתנה הנחייה לא להגיע לאזורים שנפגעו קשה מהרעש, זאת למרות שאינם נחשבים למקודי תיירות. בשורה התחתונה: זה לגמרי בטוח להגיע כעת לערים המרכזיות של טורקיה.